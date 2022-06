Tina Cipollari ha colto al volo l'occasione per punzecchiare due sue "antagoniste" di Uomini & Donne. Sotto a un post Instagram dedicato alla "reunion" tra Ida e Gemma, l'opinionista ha lasciato un commento che sa tanto di frecciatina velenosa. La bionda vamp ha applaudito virtualmente alla scelta di Platano e Galgani di trascorrere parte dell'estate insieme e l'ha fatto ricordando a entrambe le sfortune amorose nelle quali continuano a incappare.

Aggiornamento sulle protagoniste di U&D

Ida e Gemma sono sicuramente tra i personaggi più chiacchierati di U&D.

Negli ultimi anni, infatti, le due hanno monopolizzato intere puntate del dating show con le loro storie d'amore. Il percorso delle dame è simile, tant'è che gran parte dei fan le considerano "una l'erede dell'altra". Platano, ad esempio, in questi mesi sembra aver preso il posto di Galgani al centro delle dinamiche del Trono Over, relegando l'ormai ex regina al ruolo di comparsa.

Martedì 28 giugno le due si sono mostrate insieme sui social network e hanno informato i follower di voler trascorrere il più tempo possibile l'una in compagnia dell'altra.

La parrucchiera è appena rientrata da un viaggio familiare in Germania ed ha subito riabbracciato una delle sue più care amiche, la persona con la quale ha legato di più nel parterre che frequenta da ormai più di quattro anni.

La battuta della vamp di U&D

La pagina Instagram gestita dal blogger Lorenzo Pugnaloni ha condiviso il video col quale Ida ha annunciato la reunion con Gemma e tra i tanti commenti che si possono leggere sotto al post, spicca quello della storica opinionista di U&D.

Tina Cipollari, dopo aver saputo che Galgani e Platano hanno deciso di passare del tempo insieme durante la pausa dalle registrazioni, ha voluto punzecchiare entrambe scrivendo: "Brave, fate bene a farvi compagnia a vicenda.

Meglio così, visti i risultati".

La collega di Gianni Sperti si riferiva alle tante "batoste" sentimentali che le dame in questione ricevono da anni, alle molte loro frequentazioni finite male e al perenne status di single che si ritrovano a vivere ogni estate.

Attesa per l'annuncio del nuovo cast di U&D

Tina ha voluto stuzzicare le protagoniste di U&D toccando il loro punto debole: sono molti anni, infatti, che sia Gemma che Ida sono alla ricerca dell'anima gemella davanti alle telecamere ma, fatta eccezione per qualche breve storia, finisce sempre che rimangono tristi e sole.

Anche per questo motivo sembra quasi scontata la riconferma nel cast del Trono Over 2022/2023 sia di Galgani che di Platano, attualmente impegnate in una vacanza tra amiche che non prevede nessun uomo.

A fine agosto, quando riprenderanno le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, quasi certamente la bresciana e la torinese figureranno nel parterre femminile del cast e la bionda opinionista ricomincerà a prenderle di mira come ha sempre fatto.

A oggi, dunque, non dovrebbero esserci grosse novità tra le fila di dame e cavalieri della nuova edizione di Uomini e donne. Un rumor che sta circolando in rete in questi giorni sostiene che a rischiare il posto potrebbe essere soltanto Riccardo Guarnieri, di recente paparazzato in compagnia di una ragazza che secondo tanti sarebbe la sua ultima fiamma.

Il pugliese potrebbe non essere richiamato dalla redazione per partecipare alle nuove puntate della trasmissione che ha dato popolarità sia a lui che alla sua più famosa ex fidanzata, Ida Platano.