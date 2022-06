Gemma Galgani e Ida Platano di nuovo insieme per trascorrere un periodo di vacanze estive insieme. Le due storiche dame di Uomini e donne trono over sono ricomparse in coppia sui social, a distanza di quasi un mese dalla fine delle registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Un incontro che non è passato inosservato dato che, nel corso di queste settimane, sono uscite diverse indiscrezioni sulle due dame e su possibili inimicizie tra di loro legate al futuro della trasmissione.

A commentare il video di questo incontro ci ha pensato anche Tina Cipollari, che non ha perso occasione per stroncare le due dama del trono over.

Ida Platano si rivede con la sua amica Gemma dopo la fine di Uomini e donne

Nel dettaglio Gemma e Ida sono riapparse di nuovo insieme su Instagram, a distanza di un po' di tempo dalla fine della trasmissione di Maria De Filippi.

Una reunion che ha entusiasmato i fan delle due dame, dato che in queste ultime settimane si era vociferato che, per la prossima edizione di Uomini e donne, Ida Platano avesse intenzione di "strappare il posto" da protagonista alla sua amica Gemma, al centro delle dinamiche della trasmissione Mediaset.

Da qui le voci sul fatto che il rapporto tra le due non fosse più idilliaco come un tempo, anche se a fare chiarezza ci hanno pensato le due dirette interessate.

Gemma e Ida in vacanza insieme (Video)

In queste ore, infatti, Gemma ha raggiunto la sua amica Ida e insieme si preparano a trascorrere un periodo in compagnia, così da potersi godere parte delle loro vacanze estive.

Immediata la reazione dei fan, che hanno apprezzato moltissimo questo nuovo incontro tra le due, ma non sono mancate neppure le critiche e le stoccate.

Tra coloro che non hanno perso occasione per punzecchiare le due dame di Uomini e donne trono over, c'è pure Tina Cipollari.

L'opinionista del programma dei sentimenti di Canale 5 non ha perso occasione per commentare il video dell'incontro tra le sue "nemiche" giurate e lo ha fatto con la sua consueta ironia.

Tina Cipollari stronca l'incontro tra Ida e Gemma fuori dallo studio di U&D

"Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati" ha scritto Tina Cipollari, che ha così commentato l'incontro tra Ida e Gemma con tanto di faccine sorridenti.

Insomma, anche adesso che è in vacanza, Tina non perde occasione per punzecchiare le due dame, che per il momento pensano a godersi il loro periodo di relax estivo.

Per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da metà settembre su Canale 5, sia Gemma che Ida sarebbero confermate in studio. Entrambe, quindi, si rimetteranno in gioco ancora una volta per cercare la loro anima gemella.