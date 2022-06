Arrivano le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle signore 7, grazie alla presentazione dei Palinsesti Rai 2022/23 di martedì 28 giugno, e le novità per i telespettatori saranno molte. Il cast si arricchirà con nuovi personaggi con due nuove veneri e un'imprenditrice che affiancherà Adelaide, mentre Anna dovrà partire improvvisamente dopo aver ricevuto una telefonata. Marcello, invece, avrà dei nuovi obiettivi da raggiungere per migliorarsi sempre di più sul lavoro.

Nuove entrate nella famiglia de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore 7 annunciano che al grande magazzino di Vittorio Conti si sentiranno i forti cambiamenti culturali della metà degli anni Sessanta in Italia.

Dopo aver ottenuto le quote, anche Adelaide sarà al timone dell'azienda e il suo primo obiettivo sarà quello di boicottare il lavoro di Flora, la donna che le ha portato via Umberto Guarnieri. Il clima di tensione che si verrà a creare, tuttavia, non piacerà affatto a Vittorio, che ha sempre puntato a ottenere un'atmosfera familiare e di fiducia nel suo staff. La contessa, inoltre, non sarà da sola, perché ad aiutarla nella gestione degli affari arriverà Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, un'imprenditrice affermata che instaurerà con Vittorio un rapporto inaspettato.

Alfredo farà amicizia con Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Secondo quanto anticipato ufficialmente dalla Rai, al Paradiso delle signore 7 arriveranno anche delle nuove Veneri.

Ci saranno Carla, una ragazza che viene dalla campagna e che avrà un po' di difficoltà nell'adattarsi alla grande città, ed Elvira, decisamente più spigliata e con il sogno di incontrare il suo principe azzurro. Cisarà anche il ritorno di Alfredo Perico, che verrà assunto in magazzino e che non perderà tempo per corteggiare le Veneri.

La sua passione per il ciclismo, inoltre, lo porterà ad aiutare Armando anche in officina. Per quanto riguarda le vecchie conoscenze, al centro delle scene ci saranno Salvatore e Anna.

Anna dovrà partire improvvisamente: anticipazioni settima stagione

La settima stagione de Il Paradiso delle signore partirà in discesa per la nuova coppia di sposi formata da Anna e Salvatore, ma tra i due i problemi non tarderanno ad arrivare.

La donna, infatti, riceverà una telefonata sospetta che la costringerà a lasciare subito Milano. Marcello invece, dopo la fine della storia con Ludovica, trascorrerà l'estate in Svizzera dove studierà economia e finanza, e al suo ritorno a Milano si darà da fare per avanzare nel mondo del lavoro. L'obiettivo di Barbieri sarà diventare un uomo di successo e riconquistare il cuore di Ludovica Brancia.