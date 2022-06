Potrebbero esserci significativi cambiamenti nel cast della nuova edizione di U&D. Stando all'indiscrezione che ha riportato l'esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni, nel Trono Over 2022/2023 ci saranno delle conferme ma anche degli addii. Ida Platano dovrebbe essere la protagonista di riferimento del parterre, con Armando Incarnato e Gemma Galgani al suo fianco come amici e colleghi. Incerto, invece, sembra essere il ritorno a settembre dei cavalieri Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri: quest'ultimo, in particolare, di recente è stato al centro del gossip per una presunta relazione con una ragazza pugliese.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La redazione di Uomini e donne è al lavoro per mettere su il cast che animerà la nuova edizione, quella che esordirà su Canale 5 a metà settembre.

Stando a quello che si vocifera negli ultimi giorni, non tutti i personaggi storici del Trono Over avrebbero la certezza di tornare dopo la pausa estiva.

Dando un'occhiata ad una recente Instagram storia pubblicata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, si apprende che: "Sarebbe confermata la presenza nella prossima stagione di Ida Platano e Gemma Galgani ".

Il dating-show di Maria De Filippi, dunque, dovrebbe ripartire dalle due dame "regine" del parterre, quelle che in questi anni hanno monopolizzato intere puntate con i loro tira e molla sentimentali.

Sarebbe smentito definitivamente, dunque, l'addio della torinese, che in queste settimane è stata accostata al Grande Fratello Vip 7 in coppia con l'ex Giorgio Manetti.

I personaggi di U&D in bilico

Al ritorno quasi certo di Gemma e Ida, dovrebbe aggiungersi anche quello di Armando Incarnato. Sebbene faccia parlare più per le liti che intavola con gli altri membri del parterre, il napoletano resta un punto fermo del Trono Over e a settembre dovrebbe figurare tra i cavalieri in cerca dell'anima gemella.

A proposito dei protagonisti uomini del cast, si dice che alcuni molto chiacchierati potrebbero non essere riconfermati nella nuova edizione del dating-show.

Sempre Lorenzo Pugnaloni, infatti, racconta: "Non è sicura la presenza di Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro".

Il pugliese e il partenopeo, dunque, potrebbero essere esclusi dalla lista dei personaggi su cui puntare per le registrazioni di U&D che cominceranno a fine agosto.

Il blogger che ha riportato questa informazione, ha anche precisato che al momento si tratta di gossip che non hanno ancora trovato conferme ufficiali.

Quattro nuovi tronisti in arrivo a U&D

Fatta eccezione per gli storici protagonisti, il Trono Over 2022/2023 dovrebbe accogliere tanti volti nuovi dopo la pausa estiva. Ogni anno, infatti, la redazione seleziona dame e cavalieri single da inserire nel cast puntata dopo puntata, il tutto con la speranza che qualche new entry conquisti il pubblico come hanno fatto Ida, Gemma e Riccardo nel recente passato.

Il dating-show condotto da Maria De Filippi, però, a settembre farà posto a quattro ragazzi (solitamente sono due uomini e due donne) che sono in cerca della persona giusta.

La versione giovani della trasmissione, dunque, dovrebbe ripartire sia da volti nuovi (ovvero tronisti alla prima esperienza televisiva) che da almeno una vecchia conoscenza (probabilmente ex corteggiatori ai quali verrebbe data un'altra possibilità dopo una mancata scelta oppure dopo una recente delusione d'amore).

I candidati alla poltrona rossa di Canale 5, ad oggi sarebbero: Lilli Pugliese, Federica Aversano, Andrea Della Cioppa, Antonio Medugno del Grande Fratello Vip 6 e Alessandro Iannoni dell'Isola dei Famosi.