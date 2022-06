Che costa sta succedendo tra Luca Salatino e Soraia Allam? La coppia dopo essere uscita da U&D, sembra essere sempre più distante. Ad alimentare le voci di una presunta crisi tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi ci ha pensato la stessa ex corteggiatrice. Su Instagram, Soraia ha postato un messaggio malinconico.

Luca e Soraia si sono lasciati?

Dopo le voci di una presunta crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, sembra non andare meglio all'altra coppia uscita dal dating show di Maria De Filippi. Anche Luca Salatino e Soraia Allam, sembrano essere piuttosto distanti.

A differenza dalle voci che si susseguono sull'altra coppia, la situazione tra l'ex tronista romano e la sua corteggiatrice sarebbe diversa. La maggior parte dei telespettatori di U&D sono convinti che lo chef romano abbia scelto Soraia solo ed esclusivamente per visibilità. Sui social, infatti, moltissimi fan del programma speravano che il tronista sarebbe uscito dal programma con la bella italo-egiziana.

In queste ore, su Instagram, Soraia ha postatoun messaggio malinconico: "Esiste per tutti il giorno zero". Secondo i suoi follower, le parole indicherebbero la sua attuale situazione sentimentale. Dal canto suo, Luca Salatino continua a postare le sue creazioni culinarie, ma mai una dedica indirizzata alla sua attuale compagna.

Il parere dei telespettatori

Chi ha seguito il trono di Luca Salatino a U&D, si è detto sicuro che il tronista abbia effettuato una scelta non di cuore. Durante il percorso sul trono, il giovane aveva accantonato entrambe le sue corteggiatrici per intraprendere una conoscenza con Aurora Colombo. Nonostante il feeling mostrato dalla prima esterna, la corteggiatrice decise di interrompere la frequentazione.

Da quel momento in poi, Luca aveva ripreso ad uscire con Lilli Pugliese - corteggiatrice non scelta - e Soraia Allam.

Matteo e Luca come 'fratelli'

Chi segue i profili social di Luca Salatino e Matteo Ranieri ha notato che i due ex volti di Uomini e donne passano spesso del tempo insieme. Ma non solo, quando non riescono a stare insieme, i due giovani si taggano sui social o si videochiamano come ammesso da entrambi in un'intervista.

Alla scelta di Salatino, l'ex tronista ligure era presente. Lo stesso chef romano ha ammesso di aver trovato un fratello nel programma di Maria De Filippi.

Al contrario, delle loro fidanzate sembra non esserci alcuna traccia sui social. Se in un primo momento Matteo e Valeria sembravano essere molto più uniti di Luca e Soraia, adesso entrambe le neo coppie sembrano vivere un momento di crisi. D'altronde, sia Luca che Soraia hanno ammesso fin da subito che la distanza è un problema non da poco.