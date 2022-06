Matteo Ranieri e Valeria Cardone stanno ancora insieme? Dopo la scelta a Uomini e donne, sul web sono cominciate a circolare voci di crisi tra la neo coppia. Tra gli ultimi pettegolezzi di gossip che hanno alimentato la polemica, c'è stato il compleanno dell'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Matteo non solo è partito per un viaggio con la sua famiglia verso l'Irlanda, ma non ha pubblicato neanche una dedica social per la sua attuale fidanzata.

Che cosa sta accadendo alla coppia?

Dopo l'uscita dal dating show di Maria De Filippi, Valeria e Matteo sono apparsi sempre più distanti.

Secondo i telespettatori di Uomini e Donne, la coppia si sarebbe lasciata subito dopo il programma ma per visibilità non avrebbe ancora comunicato la rottura.

Di recente, l'ex tronista ha precisato di non essere un amante dei social. Dunque, si limita a pubblicare poco e niente sul proprio account la sua vita quotidiana. Lo scorso 18 giugno, Valeria Cardone ha compiuto 26 anni. La ragazza ha festeggiato con alcune amiche ma il suo compagno era assente. Ranieri infatti, è partito per un viaggio in camper con la sua famiglia tra l'Inghilterra e l'Irlanda, paese natale di sua mamma. Non ci sarebbe nulla di male ad effettuare un viaggio con la propria famiglia, se non che Matteo non ha pubblicato neanche una dedica o un messaggio a Valeria nel giorno del suo compleanno.

Il diretto interessato potrebbe averlo fatto in privato, fatto sta che sui social il diretto interessato ha deciso di condividere alcune tappe del suo tour e alcune vecchie immagini che lo ritraggono con l'amico Luca Salatino (suo ex compagno di trono a Uomini e Donne).

La segnalazione ricevuta da Marzano

Ulteriori voci di crisi tra Matteo e Valeria, sono arrivate da una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano.

La blogger su Instagram ha condiviso con i suoi follower un messaggio ricevuto da una fan: "Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza". Nel proseguo del messaggio, si legge che l'ex tronista di Uomini e Donne ci stia marciando proprio come accaduto in passato con Sophie Codegoni. Secondo la versione della ragazza, Ranieri starebbe continuando a illudere i fan del dating show per non fare brutta figura: "Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte".

Come se non bastasse, l'utente ha sostenuto che tutte le volte che la coppia si sia incontrata, Valeria Cardone avrebbe sempre preso il treno per raggiungere il compagno in Liguria. Infine, nella segnalazione ricevuta da Marzano si legge che Matteo Ranieri starà fuori tutto il mese con la sua famiglia.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni poiché i diretti interessati continuano a non confermare le voci sul loro conto.