Martedì 31 maggio, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di U&D con la scelta di Veronica Rimondi. Dopo avere appreso che Andrea Della Cioppa non era la scelta della tronista, Tina Cipollari è intervenuta e commossa ha speso parole positive per il corteggiatore.

Veronica ha scelto Matteo

Arrivata in studio con un abito fiabesco rosa, Veronica Rimondi ha ricevuto un video messaggio da sua mamma. Dopo avere rivisto i momenti più belli con i suoi spasimanti, la diretta interessata ha comunicato ad Andrea Della Cioppa che non era la sua scelta.

Al contrario, la tronista ha spiegato a Matteo di non essere più riuscita a provare forti sensazioni con i ragazzi ma grazie a lui si è ricreduta. A quel punto Matteo Farnea si è alzato e ha baciato sulla bocca Veronica.

Tina Cipollari delusa dalla scelta della tronista

Andrea Della Cioppa ha augurato il meglio alla tronista, anche se ha ammesso di esserci rimasto male. Tina Cipollari ha chiesto la parola e ha confidato di essersi commossa. La storica opinionista di U&D ha affermato: “Ho sperato fino all’ultimo che tu fossi la sua scelta”. Successivamente la diretta interessata ha spiegato di avere sempre fatto il tifo per lui dall’inizio del programma: “Provo per te tantissima stima”. Infine, Cipollari ha ringraziato il corteggiatore per essere sempre stato educato.

Gli elogi dell’opinionista in un certo senso hanno spiazzato i telespettatori e i presenti in studio. All’inizio del percorso di Veronica, l’ex moglie di Kikò Nalli aveva avuto un battibecco proprio con Andrea Della Cioppa.

Nel frattempo, anche Gianni Sperti si è complimentato con la non-scelta di Veronica. Ida Platano emozionata ha più volte dichiarato: “Andrea sei un uomo”.

La reazione dei telespettatori

Sui social la scelta di Veronica Rimondi ha spaccato l’opinione pubblica. In molti infatti, hanno sempre notato che la tronista fosse più presa da Matteo che da Andrea. Un utente ha insinuato che Veronica si sia studiata la parte: “Scontato dall’inizio alla fine”. Un altro telespettatore ha parlato di “forzatura”.

Infine, c’è chi ha ironizzato sul discorso della tronista fatto a Matteo Farnea: “Menomale che l’ha presa e l’ha baciata, sennò andava un’altra mezz’ora”. La stessa Maria De Filippi nel vedere che Rimondi si stava dilungando ha chiesto di stringere, perché il corteggiatore scelto non ce la faceva più a stare sulle spine.

Stando alle indiscrezioni Andrea Della Cioppa sarebbe in lizza per salire sul trono di U&D nella prossima stagione. D’altronde non è la prima volta che Maria De Filippi propone di salire sul trono ad un corteggiatore che non ha trovato il lieto fine.