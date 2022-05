Nel corso di una nuova puntata di Uomini e Donne c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra Tina Cipollari e Fabio Nova. Sebbene il nuovo cavaliere sia un fotografico di fama internazionale, l'opinionista ha ammesso di avere una scarsa considerazione di lui. Dopo avere fatto delle illazioni sul mestiere di Fabio, quest'ultimo ha criticato Tina per l'aspetto fisico.

La stoccata dell'opinionista

Tina Cipollari non sembra tollerare la presenza del nuovo cavaliere. Durante la puntata di giovedì 19 maggio, la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha sparato a zero sul mestiere di Fabio Nova.

Secondo la diretta interessata avere un book fotografico vario non significa essere un ottimo fotografo.

Inoltre, Tina ha sottolineato che chiunque ha un book fotografico nel 2022. Cipollari ha anche fatto notare che un bravo fotografo non si vanta mai dei suoi lavori. Come un fiume in piena l'opinionista di Uomini e donne ha sparato a zero su Fabio Nova: "Per me puoi venire qui con un milione di foto, ma rimani un povero illuso". Infine, la diretta interessata dopo aver visto i lavori del paparazzo ha sostenuto che si trattano di fotografie di seconda serie: "Non sono foto belle e originali".

Lo sfogo del cavaliere

Ovviamente, Fabio ha replicato agli attacchi di Tina Cipollari. Il cavaliere ha cominciato a puntare il dito contro l'aspetto fisico dell'opinionista: "Tu fai parlare la gente che si chiede quanto botulino ti sei fatta".

Il diretto interessato ha precisato che le sue foto sono artistiche.

Non contento, Nova ha rincarato la dose sostenendo che Cipollari abbia fatto un uso smoderato della chirurgia estetica: "Quando il botulino si sgonfia, ti verrà la faccia da bulldog". A detta del nuovo protagonista di Uomini e Donne, Tina non dovrebbe prendersela perché è stata detta solamente la verità.

Infine, Fabio Nova ha fatto sapere che mentre era in hotel alcune ragazze volevano fargli la corte. Secondo Cipollari, le donne sarebbero state fuori di sé per essere attratte da un uomo come Nova. A quel punto il cavaliere ha controreplicato offendendo di nuovo Tina: "Erano più brutte di te".

Cipollari su tutte le furie

Tina Cipollari ha chiesto l'intervento di Maria De Filippi.

La diretta interessata ha sostenuto che non può essere insultata in quel modo dai protagonisti del dating show. Successivamente l'opinionista si è nuovamente scagliata contro Fabio Nova: "Cretino, sei brutto e cafone". Secondo l'ex moglie di Kikò Nalli, il cavaliere avrebbe esagerato con gli insulti sul suo aspetto fisico. A tal proposito Cipollari ha sostenuto di non avere attaccato sul personale il cavaliere, ma di avere solamente espresso un parere negativo sul suo lavoro.