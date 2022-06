Arriva in Italia la Serie TV Un altro domani, che verrà trasmessa da lunedì a venerdì su Canale 5 a partire dal 6 giugno 2022 e su Mediaset Play. Sono previste in tutto 255 puntate della durata di circa 50 minuti, che andranno in onda nella fascia pomeridiana delle ore 14:45, fino alle ore 15:45 circa. Visto il numero elevato degli episodi non è possibile per ora dire quando verrà trasmessa l’ultima puntata della soap.

Si tratta di una telenovela spagnola, andata in onda in prima tv originale a partire dal 25 gennaio 2021, che ha ottenuto anche il premio come miglior serie quotidiana al Festival della Rosa d’oro del 2021.

Trama di Un altro domani

Un altro domani narra la storia di Julia María Infante Lou (Laura Ledesma), una giovane che vive una vita prestabilita dalle scelte di sua madre Diana Lou Acosta (Cristina de Inza) e del suo futuro marito Sergio Cuevas Guzmán (Miguel Brocca). In prossimità del matrimonio, la ragazza scopre un segreto di famiglia che la porta sull'orlo di una crisi di nervi. Per questo motivo Julia scappa e trova rifugio a Robledillo de la Sierra, una cittadina montana della provincia di Madrid, dove cercherà di ristabilire il suo destino.

Dall'altra parte della narrazione c'è Carmen Villanueva (Amparo Pinero), nonna di Julia che, negli anni '50, decise di raggiungere il padre nella Guinea Spagnola.

La donna, proveniente da una vita confortevole, si troverà in un ambiente duro che la costringerà a scegliere tra il sottomettersi alle regole della società africana o seguire il suo cuore. Pur lontane nel tempo, nonna e nipote, sono molto più simili di quanto ci si possa immaginare. Entrambe sono pronte a lottare contro ogni tipo di ingiustizia.

Produzione e personaggi di Un altro domani

Un altro domani nasce da un'idea di Josep Cister Rubio ed è stata prodotta in collaborazione con la Bambù Producciones e le riprese sono state fatte tra la regione di Madrid e Tenerife. Invece il paese di Robledillo de la Sierra è un villaggio immaginario situato nei comuni di Chapinerìa e Colmenar del Arroyo.

La telenovela ha un cast alquanto assortito. Le protagoniste sono Carmen Villanueva/Carmen Cruz (interpretata da Amparo Pinero) e Julia María Infante Lou (Laura Ledesma). Fra i personaggi principali ci sono anche Diana Lou Acosta (Cristina de Inza), Francisco Villanueva (Sebastiàn Haro), Patricia Godoy (Silvia Acosta), Tirso Noguera (Oliver Ruano), Elena Prieto, (Aida de la Cruz), Kiros Nsue (Ivàn Mendes), Sergio Cuevas Guzmán (Miguel Brocca) e Víctor Vélez de Guevara Acevedo (Jon Lòpez).

Le ambientazioni delle trame

Le varie vicende di Un altro domani avvengono in vari luoghi, come il bar dell'Hotel di Tirso, il Río Club, la fabbrica di Francisco e la Libreria di Inés.

Molte vicissitudini si svolgeranno anche nelle case dei personaggi, ossia in quella Julia: luogo in cui sua nonna Carmen ha vissuto quando scappò via dall'Africa, in quella di Villanueva, in cui hanno vissuto Francisco, la figlia Carmen, Agustina e Patricia, ma anche nell'abitazione dei Vélez de Guevara dove abitano Ventura, Inés e Víctor e infine in casa di Elena.