Un momento molto toccante avverrà nelle puntate di Beautiful in programma a inizio giugno negli Usa. Le trame della soap opera segnalano che Steffy Forrester deciderà di partire per Parigi per superare il recente lutto, non sapendo che intanto in un luogo segreto suo marito Finn è ancora vivo.

Beautiful: Steffy decide di partire per Parigi

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti d'America annunciano la partenza di un personaggio di casa Forrester. Tutto inizierà quando Steffy capirà di non poter superare il lutto della morte di suo marito Finn, all'oscuro che sia sopravvissuto grazie alle cure di Li.

Di conseguenza, la giovane deciderà di cambiare aria e di volare a Parigi, portando con sé Kelly e Hayes con il benestare di Liam.

Secondo quanto trapelato, i telespettatori assisteranno ad una scena molto commuovente quando la giovane Forrester osserverà le foto di famiglia, tra cui quella di Finn prima di congedarsi dai suoi famigliari.

Peraltro, a livello di casting, questo sviluppo della trama è un escamotage per permettere all'attrice Jacqueline MacInnes Wood di prendersi una pausa dal set dopo l'arrivo del suo terzo figlio maschio.

Liam fa una promessa all'ex moglie

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse poi nel 2023 in Italia, Taylor e Ridge cercheranno di aiutare Steffy a superare questo momento di difficoltà.

I due genitori, infatti, incoraggeranno la figlia a capire che si sta dando una chance per guarire lontano da casa. In questo frangente, la sorella di Thomas si augurerà che Liam capisca per quale motivo sente il bisogno di portare con sé Kelly, la bambina che hanno avuto insieme.

A tal proposito Spencer arriverà alla casa sulla scogliera al momento dei saluti.

Qui l'uomo troverà l'ex moglie con la valigia in mano, che gli confermerà la sua intenzione di partire con i suoi due figli. In questo frangente Steffy si augurerà che l'ex marito comprenda le motivazioni che ci sono dietro a questa scelta e perché non potrà vedere la loro bambina.

Spencer darà il massimo sostegno all'ex moglie, facendole poi una bellissima promessa.

L'uomo, infatti, si dichiarerà disposto a sostenerla sempre in ogni occasione anche a km di distanza. In seguito, le darà un bacio sulla guancia dopo averla stretta in un lungo abbraccio.

Finn dà alcuni cenni di miglioramento

Nel frattempo, Li continuerà a tenere il figlio nel suo nascondiglio. A tal proposito Finn darà l'impressione di dare alcuni cenni di miglioramento, tanto da provare ad aprire gli occhi, ma senza riuscirci. Nonostante questo, la dottoressa sembrerà certa che presto suo figlio adottivo uscirà dal coma. Al momento nessuno dei protagonisti della soap opera pare essere a conoscenza della sopravvivenza del dottore.