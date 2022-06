L'appuntamento con Un altro domani prosegue nel pomeriggio di Canale 5 e le nuove anticipazioni della soap, rivelano che ci sarà spazio per un evento a dir poco nefasto che sconvolgerà i vari protagonisti.

La giovane Ines, infatti, verrà ritrovata senza vita e la sua morte desterà non pochi sospetti e problemi, al punto che Carmen deciderà di portare avanti le indagini per cercare di arrivare a scoprire chi si nasconde dietro questo terribile omicidio.

Ines viene assassinata: nuove anticipazioni Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani che saranno trasmesse prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la drammatica e inaspettata morte di Ines.

La donna verrà brutalmente assassinata: il suo assassino riuscirà a non lasciare tracce sul posto e a sbarazzarsi dell'arma del delitto con la quale ha ucciso la donna.

Un duro colpo per tutti coloro che avranno a che fare con Ines, i quali non potranno non essere profondamente toccati dalla morte della donna.

Si indaga sulla spiazzante morte di Ines: tutti nel mirino

In particolar modo, gli spoiler delle prossime puntate di Un altro domani rivelano che Victor apparirà a dir poco distrutto da questo omicidio che gli sconvolgerà la vita.

In Africa, la morte di Ines si rivelerà un vero e proprio terremoto: il clima diventerà particolarmente teso anche in seguito agli interrogatori del sergente Llanos, che vorrà ascoltare tutte le persone che hanno avuto a che fare con lei, per cercare di arrivare alla verità dei fatti e quindi alla scoperta dell'assassino.

Tutti sono considerati dei possibili sospettati e potrebbero aver agito contro la donna, portandola alla morte.

Carmen sospetta di Patricia: anticipazioni Un altro domani nuove puntate

Le indagini, quindi, andranno avanti a ritmo serrato e le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che anche Carmen proverà a mettere insieme i pezzi di questo intricato omicidio, per cercare di arrivare ad una versione dei fatti definitiva.

I sospetti di Carmen si concentreranno in primis sul conto di Patricia. Dopo le prime indagini, la donna si renderà conto che Patricia potrebbe avere a che fare in qualche modo con la morte di Ines, motivo per il quale non avrà alcuna intenzione di mollare la presa.

Carmen apparirà fiera e risoluta nel voler andare avanti e quindi portare avanti le indagini per scoprire se effettivamente Patricia abbia a che fare con la morte di Ines. I suoi dubbi si riveleranno fondati? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola di Canale 5.