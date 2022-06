L'appuntamento con Una vita prosegue su Canale 5, e le anticipazioni dell'ultima stagione di sempre rivelano che per Alodia arriverà il momento di fare i conti con una amara verità che la metterà a durissima prova.

La donna, infatti, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Ignacio, si ritroverà a dover scoprire delle clamorose novità sul conto di suo marito e non sarà per niente facile riuscire a gestire la situazione, tanto da decidere di andare via di casa.

Alodia smaschera suo marito Ignacio: anticipazioni Una Vita ultima stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Alodia comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di suo marito Ignacio.

La situazione tra i due diventerà sempre più tesa, al punto che la donna deciderà di mettersi ad indagare per cercare di scoprire cosa gli sta nascondendo.

Ignacio, infatti, assumerà un atteggiamento particolarmente sospetto ma ben presto si ritroverà ad essere letteralmente "smascherato" da sua moglie, la quale scoprirà la verità su quello che sta accadendo.

Le anticipazioni dell'ultima stagione di Una Vita, infatti, rivelano che Alodia scoprirà del tradimento di suo marito con un'altra donna.

Alodia scopre il tradimento di Ignacio e se ne va di casa

Ignacio sta portando avanti una relazione extra-coniugale alle spalle di sua moglie e, nel momento in cui Alodia riuscirà a smascherarlo, non potrà fare a meno di prendere una drastica decisione.

Scossa da questa terribile scoperta, Alodia deciderà di chiudere con suo marito al punto da abbandonare la casa coniugale che condividono assieme.

Alodia si rifugerà così in soffitta e non vorrà avere nulla a che fare con suo marito che, nel frattempo, proverà in tutti i modi a recuperare questo rapporto.

Ignacio, infatti, apparirà a dir poco amareggiato dalla situazione e cercherà di fare il possibile per convincere sua moglie a perdonarlo e quindi a dargli una seconda chance.

Ignacio prova a riconquistare Alodia: anticipazioni Una Vita nuove puntate

La reazione di Alodia, almeno in un primo momento, sarà a dir poco irremovibile: la donna si sentirà profondamente ferita e ingannata dall'uomo al quale ha giurato amore eterno.

"Ho creduto in te, ma mi hai deluso di nuovo", affermerà Alodia in lacrime prima di chiudere la porta in faccia a suo marito.

Insomma, una situazione decisamente complicata al punto che Ignacio, per cercare di sistemare le cose, si ritroverà costretto a chiudere aiuto a Bellita. Quest'ultima riuscirà a fare da paciere e a convincere Alodia a perdonare suo marito? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una Vita su Canale 5.