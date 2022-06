La terza puntata assoluta della soap opera Un altro domani è andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno 2022 su Canale 5.

Nel corso di ciascun episodio vengono raccontate parallelamente le vicissitudini di due donne, Julia e Carmen: la prima è una ragazza che vive nella Spagna del 2020, mentre la seconda è la nonna che non ha mai conosciuto e ha vissuto nella Guinea Spagnola degli anni '50.

Julia decide di tornare a Madrid

Nel terzo episodio di Un altro domani Julia inizia ad ambientarsi a Robledillo. Accanto a lei c’è Sergio, l’uomo con cui ha dormito in albergo.

L’uomo non piace molto all’affascinante Tirso che, intanto, sta facendo amicizia con la ragazza.

Nella casa di Carlos Julia si ferisce la mano nel tentativo di aprire con un coltello arrugginito una misteriosa porta. Tirso le medica la ferita e lancia delle illazioni su Sergio che infastidiscono la giovane.

Poi Julia corre dritta a casa dove trova Felipe, l’agente immobiliare, con degli acquirenti nella casa di Carlos. L’uomo le rivela che Diana gli ha ordinato di venderla. La fanciulla gli spiega però di non avere alcuna intenzione di cedere l'immobile e lo caccia di casa.

In preda a una crisi di nervi causata dall’invadenza della madre, Julia, riesce a rompere il catenaccio che le impediva di aprire la porta misteriosa dove sono riposte vecchi attrezzi della fabbrica di Carmen.

Elena cede alle domande insistenti di Julia. Sebbene non abbia foto di Carlos, la donna, mostra a Julia la pagina di un vecchio giornale in cui è ritratta Carmen. Inoltre, Elena, svela a Julia una drammatica notizia: Carlos si è ammalato di depressione dopo la morte di sua madre. Quest'ultima sembra essere la ragione che, in preda a momenti di sconforto, ha spinto l'uomo a liberarsi delle foto di famiglia.

Intanto Diana raggiunge la figlia, entra in casa come se fosse la padrona e la rimprovera di essere stata scortese con Felipe. Julia promette a sua madre che venderà la casa a condizione che lei le racconti cosa è accaduto con Carlos. La donna, con atteggiamento misterioso, non esita a confessarle di essersi invaghita di Carlos e di aver trascorso con lui un’unica notte d’amore.

I due poi non si erano più visti fino al giorno in cui lei ha scoperto di essere incinta. Alla notizia della gravidanza Carlos si era rifiutato di costruire una famiglia con lei.

Rimasta amareggiata del racconto di Diana, la giovane Julia decide di far rientro a Madrid.

Carmen s’intrufola alla festa degli abitanti della Guinea

Trovata dagli uomini al servizio di suo padre Carmen, con atteggiamento infastidito, rientra a casa e suo padre furibondo le dà un ceffone. L’uomo infatti si era preoccupato per la ragazza che non conosce i pericoli della giungla.

Intanto Patricia pensa di risolvere l'attrito tra padre e figlia con una festa. L'idea è quella di far debuttare la ragazza in società e presentarla alle personalità del luogo.

In seguito Carmen va a visitare l’azienda del padre: è molto curiosa e attenta a ogni dettaglio. Francisco svela a sua figlia che, poco prima del suo arrivo, in Guinea ci sono state delle aggressioni da parte del popolo locale.

Intanto Enoa confida a Carmen che ha iniziato a lavorare quando era bambina. La giovane domestica vorrebbe andare a una festa ma non ottiene il consenso da parte del padrone.

Mentre Francisco, affiancato da Patricia, accoglie gli ospiti della festa, Agustina va in camera a chiamare Carmen. La ragazza però è uscita per andare alla festa organizzata da alcuni autoctoni della Guinea, essi però non apprezzano la sua intrusione e per questo al suo arrivo smettono di suonare e di ballare.

L'episodio numero 4 di Un altro domani sarà trasmesso su Canale 5 giovedì 9 giugno 2022 alle ore 14:45