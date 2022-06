I riflettori su Uomini e donne torneranno ad accendersi il prossimo settembre, quando debutterà la nuova edizione su Canale 5.

Anche quest'anno ci saranno nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare il loro grande amore e in queste ore non mancano le indiscrezioni su coloro che sarebbero in pole position per prendere parte alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Uno di questi è Andrea Della Cioppa, l'ex corteggiatore di Veronica Rimondi che dopo il no della tronista alla scelta finale, potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e passare dall'altra parte della barricata.

Da settembre 2022 riparte Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermatissimo nei palinsesti Mediaset della stagione 2022/2023.

La trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione a partire da metà settembre e, come da tradizione, le registrazioni ripartiranno verso fine agosto, quando ci sarà la presentazione ufficiale dei nuovi tronisti.

Ma chi saranno i nuovi protagonisti che si metteranno in gioco quest'anno? Trai i vari nomi in pole position, spicca quello del giovane Andrea Della Cioppa.

Dopo il no di Veronica, Andrea potrebbe essere il nuovo tronista di U&D

L'ex corteggiatore di Veronica, dopo il rifiuto alla scelta finale della tronista, ha commosso il pubblico e i vari opinionisti in studio per la sua signorilità e il suo modo di fare.

Qualità che potrebbero portare la redazione del programma di Maria De Filippi a concedergli una seconda chance dopo il finale non proprio brillante di questa sua prima esperienza a Uomini e donne.

Anche i fan del programma, sui social, chiedono a gran voce che gli venga data una seconda possibilità proprio come è successo in questa ultima edizione con Matteo Ranieri, che ha avuto modo di rimettersi in gioco dopo il fallimento della sua relazione con Sophie Codegoni.

Anche Lilli Pugliese in pole come nuova tronista di Uomini e donne

E poi ancora, tra i nomi dei nuovi tronisti in lizza per Uomini e donne 2022/2023, spicca anche quello della giovane Lilli Pugliese.

Anche in questo caso si tratta di una "non-scelta" dell'ultima edizione che si è appena conclusa. Lilli, infatti, al rush finale del percorso di Luca Salatino, ha dovuto imbattersi con il "no" del tronista, che ha preferito uscire dallo studio assieme a Soraia.

In questo caso Lilli, in una recente intervista, ha ammesso che potrebbe avere un po' di difficoltà a vestire i panni della tronista, dato che non è una persona di tantissime parole ma, in ogni caso, non rifiuterebbe tale proposta da parte degli autori del programma.