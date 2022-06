Le anticipazioni sul finale della soap opera Un altro domani in onda con successo nel primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Carmen che, nelle ultime puntate di sempre della soap, deciderà di vendicare la morte di sua mamma Ines.

Per Julia, invece, ci sarà un finale a dir poco amaro dato che quello che dovrebbe essere il giorno più bello della sua vita si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Carmen vendica la morte di Ines: anticipazioni Un altro domani finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Un altro domani in onda in futuro su Canale 5, rivelano che per Carmen arriverà il momento di vendicare la morte di sua mamma.

Dopo aver scoperto tutta la verità su come sono andati i fatti, la donna si recherà a casa di Patricia per farla fuori definitivamente in questo modo fargliela pagare per il male che ha fatto alla sua famiglia.

Tuttavia, per evitare che Carmen possa ucciderla, Victor si intrometterà e si prenderà il colpo di pistola sparato dalla donna.

Tale gesto sarà a dir poco fatale per Victor: per lui non ci sarà nulla da fare e morirà sul colpo, lasciando Patricia con l'amaro in bocca.

La morte di Victor nel finale della soap spagnola di Canale 5

Le anticipazioni sul finale di Un altro domani, rivelano che dopo la morte di Victor, Carmen si darà alla fuga e insieme a suo padre escogiterà un piano per poter fuggire via al più presto e far perdere così le sue tracce, senza dover pagare il suo conto con la giustizia.

Intanto, però, Patricia chiederà a tutti coloro che hanno avuto modo di assistere a tale scena, che Carmen ha ucciso intenzionalmente Victor e quindi che voleva farlo fuori a "sangue freddo", così da evitare che i sospetti possano concentrarsi anche su di lei.

In questo modo, quindi, la donna vorrà farla nuovamente frana ed evitare di finire nei guai: riuscirà a scamparla oppure stavolta finirà dietro le sbarre?

Julia viene lasciata sull'altare alle nozze: anticipazioni Un altro domani finale

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che ci sarà spazio anche per un epilogo tutt'altro che felice che avrà come protagonista Julia.

La ragazza si preparerà a vivere il giorno più bello della sua vita assieme a Leo: i due, infatti, hanno scelto di sposarsi ufficialmente e arriveranno anche sull'altare.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fino a quando non ci sarà il colpo di scena inaspettato. Gli spoiler delle ultime puntate della soap spagnola, rivelano che Leo lascerà Julia sull'altare.

Durante il momento dello scambio delle fedi, ammetterà di non poter compiere questo passo, perché ha capito di essere ancora innamorato della sua ex, che non ha dimenticato del tutto.