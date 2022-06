Sta girando in rete una fake news che riguarda Un posto al sole. La notizia ha dell'incredibile. Secondo questa indiscrezione Alex Belli, noto per la sua recente partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, approderebbe a Un posto al sole.

La notizia, fin qui, risulterebbe tutto sommato verosimile, ma è il seguito a renderla totalmente improbabile. Secondo tale indiscrezione, infatti, l'attore andrebbe a prendere il posto di Patrizio Rispo come nuovo portiere di Palazzo Palladini. Ma è possibile davvero questa eventualità? La riposta è no e in seguito andrà analizzato come si sia potuta diffondere questa bufala.

Un posto al sole: le voci infondate sull'addio di Raffaele

Sono diversi giorni che gira una voce, totalmente infondata, secondo cui Raffaele (Patrizio Rispo) potrebbe morire. Si tratta di una "notizia" che si basa unicamente su uno scambio di commenti tra Ilenia Lazzarin e un suo fan. Alla precisa domanda sulla morte di Raffaele l'attrice aveva risposto con una semplice affermazione: ”Io non lo so. Non posso confermarvelo”.

Gli attori non possono dire nulla, per contratto, e l'affermazione dell'attrice, che dà il volto a Viola, lascia il tempo che trova. Evitare una risposta non equivale di certo a corroborare una tesi. Va detto però che, in effetti, Ilenia Lazzarin aveva parlato, nei giorni precedenti, di un colpo di scena che ci sarà in futuro, ma da qui a parlare della morte del volto più iconico di Un posto al sole ce ne passa.

Ma come si è passati da questo alla voce su Alex Belli?

La fake news su Alex Belli nuovo portiere di Palazzo Palladini

Un'indiscrezione così grossa necessita anche di fonti solide, ma purtroppo non c'è nulla del genere. Tale notizia è stata riportata da un portale che, probabilmente, ha inventato la notizia. Da lì il passo è stato breve e altre testate hanno riportato la notizia senza curarsi delle fonti.

In seguito l'indiscrezione ha poi iniziato a rimbalzare su gruppi e pagine. Ma perché?

Sull'addio di Patrizio Rispo facile che il portale si sia riagganciato alla suggestione nata in questi giorni, ma sul suo sostituto vige un mistero. Perché proprio Alex Belli? Probabilmente chi ha scritto il pezzo ha scelto qualcuno con la barba e che avesse un passato nelle soap (Belli ha recitato a lungo in Centovetrine, ndr).

I dubbi legittimi sulla veridicità

Al momento non c'è nessuna dichiarazione da parte di un attore o sceneggiatore che parli di questa notizia. Non c'è nessuna intervista, nessun commento, nessuna storia o tweet, insomma nulla che possa giustificare questa voce, anche come rumor o teoria. In attesa di capire se verrà fuori qualche annuncio ufficiale, tale notizia va bollata come fake news. Ovviamente rimane il beneficio del dubbio nell'attesa che qualcuno possa mostrare qualche fonte che avvalori questa tesi.