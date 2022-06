Valentina Isabella Cole è una attrice, conduttrice televisiva e speaker radiofonica italiana. Nata a Foggia il 14 febbraio 1997, ha un profilo Instagram con circa 30 mila followers. La ragazza pugliese che vive a Milano è divenuta un volto di Sportitalia nella trasmissione dedicata al Calciomercato.

Nelle scorse ore Blasting News l’ha contattata per un’intervista.

Valentina su Sportitalia: 'È un’esperienza nuova, di crescita'

Valentina, innanzitutto grazie per questa intervista. Come ti descriveresti utilizzando pregi e difetti?

“Sicuramente i miei pregi sono la creatività, il saper ascoltare e la determinazione.

Come difetti direi che sono un po’ permalosa, anche se ci sto lavorando; inoltre non mi fido ma non so se vederlo come un difetto. Dipende, lavorativamente parlando non è ottimo. Inoltre sono logorroica.

Sei arrivata a Sportitalia. Raccontaci le tue esperienze professionali ed il percorso che hai compiuto sin qui.

“Ho vissuto a Roma ed ero molto concentrata su studiare Cinema. Poi è arrivata la pandemia con il lockdown. Ho pensato di più alla mia vita. Non è stato bello per noi ragazzi alle prime armi. I provini, infatti, erano online. Prendevano gente che avesse già lavorato. Non è la stessa cosa rispetto ad un provino dal vivo. Ho lasciato Roma perché ho finito il mio percorso teatrale in accademia e sono tornata a casa per capire bene quale direzione intraprendere.

Magari ci sono tanti sogni ma si rischia di andare in confusione. A Roma, ammetto, di aver rinunciato a vari progetti perché ero determinata a fare cinema, tralasciando la televisione. Mi sono detta che la vita è una sola e vanno provate le esperienze. A luglio, per quanto riguarda un programma che uscirà anche se non so quando di preciso.

È tipo ‘4 ristoranti’ ma il format è completamente dedicato al gelato. Mi sono divertita molto passando l’estate in giro per l’Italia a mangiare gelato. Poi, subito dopo, ho iniziato a registrare ‘All Togheter Now’. L’ho interpretata come un’esperienza, per crescere. È andata molto bene e all’interno del muro ero una di quelle persone che interagiva con Michelle Hunziker anche se di musica, fondamentalmente, non me intendo.

Ero la ragazza della porta accanto che rappresentava il popolo. Finita quella esperienza durata fino ad ottobre ho deciso di andare a Milano. Il cinema si sta spostando su Milano. La Puglia è stupenda ma è distante. Sono voluta tornare alla mia routine e sono giunta a Milano a marzo, quindi da poco. Ho iniziato a muovermi senza tralasciare il mio obiettivo. Lavoro come modella ma non mi fa impazzire. Pubblico pochissimo dei lavori che faccio. Sono dell’acquario e mi sento molto creativa. Io voglio proprio lavorare e trasformare il tutto nel lavoro. Ho capito che mi piace condurre ma un conto è se lo pensi tu, un conto è se un regista dice di essere portato. Sono una persona solare che mi piace scherzare, sono molto ironica.

La bellezza aiuta ma fino ad un certo punto. Morale della favola ho capito di volermi buttare su questo aspetto. Mi sono ritrovata per caso in un’emittente radio giù da me. Ho capito che è bella la radio e ho voluto comprendere come funzionasse. Non è sponsorizzata come un provino. Io sono a favore della formazione. Ci vuole anche fortuna nella vita ma, almeno, si è coperti dallo studio. Ho trovato questo corso su Milano di radio, si chiama ‘Radio speaker’, pagato profumatamente e l’ho fatto. È durato due mesi con un insegnante che lavora in radio come Alessandro Sansone. Ho registrato la mia demo che sarebbe una specie di showreel, un bigliettino da visita che dai per trovare lavoro. Per settembre voglio lavorare in radio ed essere in collegamento con gli altri e avere la mia oretta di libertà dal lunedì al venerdì.

Sportitalia è arrivato all’improvviso. Cercavano delle ragazze e loro, comunque sono molto professionali. Prima di prendere qualcuno cercano di capire cosa hai fatto. C’è lavoro da parte nostra perché durante il giorno dobbiamo contattare i vari dirigenti, determinate persone per avere notizie. Mi sto trovando molto bene. È un’esperienza nuova, di crescita da inserire nel curriculum. Vediamo come va. Ho capito una cosa da questa pandemia, ovvero di vivere hic et nunc, qui ed ora”.

Qual è la squadra del cuore di Valentina?

“Io tifo per il Milan”.

Come ti sei sentita dopo la vittoria dello scudetto e cosa ti aspetti dal mercato?

È stata una grande emozione, anche vedere i festeggiamenti. È stato tutto perfetto anche perché a Milano non ha vinto solo il Milan, ma anche l’Olimpia nel basket.

Il Monza è salito in Serie A. Sono molto contenta. È stata una grande soddisfazione dopo tanti anni, tornare alle origini. Il mercato lo vedo bello tosto. Tutti vogliono fare di meglio. Il Monza che si affaccia in Serie A è disposta a pagare cifre importanti. Ad esempio Pinamonti è un obiettivo. Classe 1999 è determinato e forte. Le squadre vogliono avere il meglio”.

Valentina: 'La cosa bella della radio è che sei te stessa'

Guardando tra le varie tue attività sei un’attrice che ha preso parte in film quali in film quali ‘Gli Infedeli’ e ‘Nati 2 volte‘. Che tipo di ruolo ti piacerebbe interpretare?

“Un sogno che non lascerò. È una delle mie più grandi passioni immergermi in un’altra vita, far vivere un personaggio.

Sicuramente vorrei interpretare un personaggio diverso da me. L’importante è che non sia la bella e basta. Il cinema italiano è molto vecchio da questo punto di vista. Vedono ancora la bella ragazza come la bella e basta. Quando ho lavorato in ‘Gli infedeli’ ho conosciuto Stefano Morrini, un grandissimo regista, poi Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valerio Mastrandrea ed è stata una bellissima esperienza che porto nel cuore. Rivestivo il ruolo di amante di Scamarcio. Vorrei fare un film dove sono completamente un’altra persona, anche una donna di terra, di radici”.

Valentina è anche una speaker radiofonica. Raccontaci cosa ti appassiona della radio.

“Quando entro in radio sento molta adrenalina.

Mi immagino tante persone e la cosa bella della radio è che sei te stessa. Parli all’ascoltatore come se fosse un tuo amico. Porti la tua vita e la racconti a loro. Ti senti a casa e impazzisco perché è libera e io sono per la libertà in tutti i sensi. In radio c’è libertà di pensiero che in altri ambienti non hai. Entri nelle case, nelle macchine e ti racconti a loro”.

Quali sono i progetti futuri di Valentina?

“Una mia grande passione è la cucina. Uno dei miei sogni nel cassetto è condurre un programma di cucina nei quali le persone si possono raccontare”.