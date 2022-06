Sono disponibili le prime anticipazioni di Un posto al sole, relative alla settimana che va da lunedì 11 a venerdì 15 luglio. Ci sono interessanti novità in merito al triangolo sentimentale che vede protagonisti Marina, Lara e Roberto. A quanto pare, quest'ultimo deciderà di raggiungere la sua ex a Procida per ribadirle il suo amore, mentre Martinelli non prenderà affatto bene la cosa e mediterà vendetta.

Nel frattempo Raffaele potrà finalmente togliersi un peso che gravava sulla sua coscienza confessando a Eugenio le minacce della camorra di cui è stato vittima.

Il magistrato Nicotera però farà fatica ad accettare le bugie che gli ha detto sua moglie Viola.

Rossella scoprirà che Riccardo Crovi le ha celato un lato del suo carattere che lei non riesce ad accettare.

Un posto al sole, trame luglio: una vacanza movimentata a Procida

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina Giordano (Nina Soldano) deciderà di concedersi un po' di meritato riposo sull'isola di Procida. Qui la donna potrà finalmente staccare la spina dal lavoro e prendersi una pausa dalle beghe sentimentali con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Le anticipazioni rivelano che l'imprenditrice verrà corteggiata da Arnaud Leroy (Frédéric Moulin) un affascinante turista francese. Mentre i due si conosceranno accadrà però qualcosa di imprevisto, che stravolgerà gli eventi.

A Procida infatti arriverà, in modo del tutto sorprendente, Roberto. L'uomo sarà determinato a rompere gli indugi e confessare a Marina tutto il suo amore. Nel frattempo, Lara perderà le tracce di Roberto e inizierà a sospettare che lui abbia raggiunto Marina. La donna non prenderà affatto bene la scelta di Ferri e lo seguirà a Procida.

Non è chiaro come farà Martinelli a raggiungerlo e se lo avviserà della sua presenza, ma la sensazione è che non abbia delle buone intenzioni.

Upas, puntate dall'11 al 15 luglio: Eugenio si arrabbia con Viola

Trovatosi faccia a faccia con Eugenio (Paolo Romano), Raffaele (Patrizio Rispo) crollerà e gli rivelerà tutta la verità sulle minacce dei camorristi.

Il portiere di Palazzo Palladini sarà un fiume in piena e racconterà ogni dettaglio al magistrato spiegandogli le sue angosce. La drammatica confessione avverrà sotto gli occhi di Viola (Ilenia Lazzarin) che ha retto il gioco dell'uomo finora.

Il magistrato comprenderà le paure di suo suocero, ma non riuscirà ad accettare le bugie di sua moglie e questo finirà per farlo allontanare dalla donna.

Rossella fa una scoperta su Riccardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrà verificare che gli avvertimenti di Virginia su Riccardo (Mauro Racanati) erano fondati. La giovane Graziani scoprirà infatti un lato oscuro del carattere dell'uomo che non le piacerà per niente. Anche se attualmente non sono noti ulteriori dettagli specifici.