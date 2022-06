Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 luglio ci saranno importanti novità per Raffaele. A tal proposito, le anticipazioni di ciò che andrà in onda in televisione rivelano che Giordano si confiderà con Eugenio e Viola e troverà la forza di informare i suoi familiari di essere stato ricattato dai camorristi. Nel frattempo, Roberto deciderà di raggiungere Marina a Procida, mentre Lara inizierà a sospettare che fra Ferri e la sua ex moglie ci sia un ritorno di fiamma.

Un posto al sole, anticipazioni al 15 luglio: Raffaele si confida con Eugenio e Viola

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Raffaele non ha trascorso momenti sereni. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, è stato minacciato da Lello Valsano e da altri camorristi, desiderosi di vendicarsi, in seguito all’arresto del boss Argento. Dopo avere sofferto ed essere riuscito a rivelare soltanto ad Elvira la verità sul ricatto, nei prossimi episodi della soap partenopea, che andranno in onda fino al 15 luglio, Giordano riuscirà a liberarsi dal peso che portava dentro. Il papà di Patrizio, infatti, rivelerà a Eugenio e Viola i dettagli sulle minacce ricevute dai criminali.

Un posto al sole, puntate al 15 luglio: Raffaele ha rimorsi, Eugenio e Viola in crisi

La confessione di Raffaele, però, non verrà fatta a cuor leggero e avrà conseguenze negli equilibri familiari di Eugenio e Viola. Le parole del portiere di Palazzo Palladini, infatti, metteranno in difficoltà Nicotera. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo dall’11 al 15 luglio, rivelano che il magistrato si allontanerà da sua moglie, a causa delle rivelazioni di Raffaele.

Nel frattempo, Giordano avrà rimorsi in seguito a quanto accaduto. Le indiscrezioni trapelate in rete, al momento, non forniscono ulteriori dettagli sulla vita coniugale dei coniugi Nicotera.

Un posto al sole, episodi al 15 luglio: Roberto raggiunge Marina e le dichiara il suo amore

Nel frattempo, continueranno a tenere banco le vicende del triangolo formato da Roberto, Marina e Lara.

Ferri, infatti, non è riuscito a dimenticare la sua ex moglie e, nonostante la gravidanza di Martinelli, farà di tutto per riconquistare Giordano. Negli episodi che andranno in onda in televisione fino al 15 luglio, il papà di Filippo deciderà di fare una sorpresa alla sua ex, raggiungendola a Procida. A quel punto, l’imprenditore dichiarerà tutto il suo amore a Marina. Lara, invece, inizierà a temere che Roberto sia riuscito a tornare insieme alla mamma di Elena. Rossella, invece, nelle recenti puntate, aveva deciso di dare una seconda occasione a Riccardo. Purtroppo, però, le cose per la coppia non andranno bene, perché la dottoressa Graziani noterà qualcosa nel suo compagno, che le farà storcere il naso.

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che la figlia di Silvia si accorgerà di un lato del carattere del medico che non le piacerà affatto. Attualmente, non è chiaro cosa scoprirà Rossella sul conto dell'ex marito di Virginia e se si renderà conto del lato irascibile e la rabbia incontrollata di Crovi o se ci sia dell'altro. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.