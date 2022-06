Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 20 al 24 giugno rivelano che la tregua tra Rossella e Virginia sarà destinata ad avere vita breve. Presto infatti le due rivali finiranno per scontrarsi in una sfida senza esclusione di colpi.

Nel frattempo Riccardo Crovi farà di tutto per riconquistare la fiducia della giovane dottoressa Graziani.

Silvia farà ritorno a Napoli, ma dovrà fare subito i conti con la crisi sentimentale di sua figlia e una proposta spiazzante da parte di Michele.

Un posto al sole, trame 20-24 giugno: scontro tra dottoresse

Parlare di amicizia potrebbe risultare eccessivo, ma negli ultimi episodi Virginia (Desirée Noferini) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si sono avvicinate moltissimo. Aver fatto fronte comune contro due energumeni ha creato una certa empatia tra le due dottoresse che hanno messo da parte le loro rivalità in amore.

In quest'ottica risulta piuttosto curiosa l'anticipazione che vedrebbe le due donne scontrarsi in una sfida senza esclusione di colpi. Ma di che che tipo di contesa si sta parlando?

Una sfida misteriosa tra Rossella e Virginia

Le anticipazioni parlano di una sfida senza esclusione di colpi, senza però accennare a una lite. La sensazione è che potrebbe trattarsi di qualcosa di molto diverso da quanto può sembrare a una prima lettura.

Le due donne potrebbero ad esempio sfidarsi "amichevolmente" in un gioco come il biliardo, tra l'altro grande passione di Virginia. Restano comunque in piedi le ipotesi che vedrebbero le due donne scontrarsi per gelosia o sul posto di lavoro.

Se anche venisse confermato che tra le donne non ci sia astio, questo non significherebbe che la situazione tra le due sia distesa, dal momento che la questione Riccardo resterà comunque in piedi.

Upas, puntate dal 20 al 24 giugno: Riccardo non rinuncia a Rossella

Nelle prossime puntate di Upas, Riccardo (Mauro Racanati) farà di tutto per recuperare punti agli occhi di Rossella. L'uomo accetterà anche di aiutare suo fratello, vendendo la proprietà di famiglia, in modo da mostrare alla ragazza di essere cambiato. Il bel gesto dell'uomo però, almeno inizialmente, non avrà l'effetto sperato su Rossella, che resterà ancora combattuta sul da farsi.

Nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) farà ritorno a Napoli giusto in tempo per ascoltare i dubbi di sua figlia in merito alla sua relazione e per ricevere una proposta spiazzante da Michele (Alberto Rossi).

Tornando a Rossella e Riccardo, le anticipazioni rivelano che la ragazza deciderà di dare una seconda chance all'uomo, tuttavia qualcuno assisterà a distanza al loro riavvicinamento, soffrendo per questa scelta. Le anticipazioni purtroppo non rivelano l'identità di questa persona, anche se l'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di Virginia o, in misura minore, di Michele.