La nuova stagione di Uomini e donne prenderà il via a settembre e potrebbe riservare alcune novità. Alcune indiscrezioni parlano del ritorno delle scelte dei tronisti in prima serata, proprio come era successo qualche anno fa. Il format "La scelta" potrebbe quindi tornare in tv e in attesa di conferme si fa un gran chiacchierare sui nomi dei nuovi tronisti. In lizza ci sarebbero due ex corteggiatrici e un ex corteggiatore provenienti proprio dall'ultima stagione di Uomini e donne.

Federica Aversano e Lilli Pugliese nuove troniste di U&D?

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e donne si sono già messe al lavoro per confezionare la nuova stagione del programma che prenderà il via a settembre: i provini per partecipare alla trasmissione sono aperti.

Oltre ai volti che siederanno nel Trono Over, occhi puntati anche sui giovani. In particolare il pubblico si domanda chi potrebbero essere i nuovi tronisti della stagione 2022/2023. È ancora presto per dirlo ma, da più parti, non si fa altro che parlare di Federica Aversano e Lilli Pugliese, già corteggiatrici in questa ultima stagione. La prima è stata la non scelta di Matteo Ranieri, mentre Lilli è stata rifiutata da Luca Salatino. Ebbene, secondo quanto si mormora in rete, le due ragazze potrebbero sedere sul trono.

Rumor stagione 2022/2023: Andrea Della Cioppa in lizza per trono

Oltre a Lilli e Federica, un altro ex corteggiatore potrebbe salire sul trono più ambito della tv. Si tratta di Andrea Della Cioppa, la non scelta della tronista Veronica Rimondi.

Il 29enne abruzzese è entrato nel cuore dei telespettatori grazie ai suoi modi di fare schietti, sinceri, ma mai offensivi. Voci di corridoio sempre più insistenti parlano di lui come di uno dei prossimi tronisti di Uomini e donne. Proprio l'ex corteggiatore in una recente intervista, interrogato proprio su questa ipotesi, ha dichiarato che qualora gli proponessero il trono, lui accetterebbe ben volentieri.

Le scelte dei tronisti in onda in prima serata: le indiscrezioni

Lorenzo Pugnaloni ha fornito alcune indiscrezioni sulla prossima stagione del programma. Secondo quanto riportato, la formula dovrebbe rimanere invariata, ossia Trono Over e Classico insieme. D'altronde, in questi ultimi anni, la formula ha funzionato, visto che il programma di Maria De Filippi si è confermato leader della fascia pomeridiana, battendo la concorrenza su tutti i fronti.

Potrebbe esserci però in serbo una novità. Per meglio dire si tratterebbe di un ritorno al passato e riguarderebbe proprio il Trono Classico. Non vi è ancora nulla di certo, ma sembra che le scelte dei tronisti potrebbero tornare ad andare in onda in prima serata. Era successo, ad esempio, in occasione delle scelte di Teresa Langella e Lorenzo Ricciardi. Il format "La scelta" aveva ottenuto molti consensi, pertanto è probabile che la redazione di Uomini e donne e Mediaset possano riproporlo nella prossima stagione tv.