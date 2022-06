Proseguono gli appuntamenti con Tempesta d'Amore, la soap tedesca che va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:35. Durante gli episodi del mese di luglio, non mancheranno gli inattesi e avvincenti colpi di scena.

Anticipazioni su Tempesta d'Amore: Lia incontra il suo ex

Nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'Amore, Lia si ritrova a fare i conti con il suo passato. Durante una passeggiata, infatti, incontra casualmente il suo ex fidanzato Patrick. Quest'ultimo fa di tutto per corteggiarla nuovamente e per convincerla a tornare insieme.

Tuttavia la donna non sembra così dispiaciuta poiché risulta essere ancora presa da lui.

Intanto, quando Robert viene a saperlo, inizia a nutrire dei forti sospetti sull'uomo. Teme, infatti, che possa essersi riavvicinato a Lia soltanto per riuscire a ottenere, grazie a lei, un lavoro in hotel. Pertanto cerca di farla ragionare sulle possibili intenzioni del suo ex.

Poco dopo, Gerry salva tempestivamente Shirin da un'auto in corsa mentre cerca di attraversare la strada. Entrambi si spaventano moltissimo e si rivolgono ad Hildegard per dare il via a una campagna per l'istituzione di strisce pedonali.

Tuttavia quest'ultimo spiega ai due ragazzi che occorre diverso tempo affinché ciò avvenga e che bisogna fare degli accertamenti.

Pertanto, Gerry fa un passo indietro e non accetta.

Altri colpi di scena in Tempesta d'Amore: Ariane vuole ottenere le quote di Robert

Hannes si fa coraggio e affronta direttamente Florian, ma quest'ultimo minimizza l'intera questione. Ciononostante accompagna Maja ad assistere alle riprese del suo video per il galà della raccolta fondi.

Nel frattempo Christoph affronta Rosalie e le spiega che si sarebbe aspettato dei ringraziamenti per averla fatta riconciliare con Michael. Quest'ultimo, però, ascolta la conversazione e sente di essere stato pugnalato alle spalle.

Intanto Ariane prosegue con il suo piano diabolico: cerca di accaparrarsi le quote di Robert dell'Hotel, corteggiandolo.

Quando Erick se ne rende conto, non vuole assolutamente appoggiarla e preferisce farsi lasciare da lei in malo modo.

Tempesta d'Amore: Florian viene ricattato da Hannes

Successivamente le condizioni di Florian cominciano a peggiorare molto velocemente. I valori delle sue analisi non sono affatto buoni. Fortunatamente può contare sul dolce appoggio di Maja. I due iniziano, infatti, a trascorrere diverso tempo, finché non si trovano a fare i conti con la realtà. L'uomo le fa capire che non è affatto semplice dato che lui è un malato terminale.

Tuttavia Florian usa delle parole molto dure con Maja perché non vuole che si riavvicini a lui. In questo momento, infatti, è messo con le spalle al muro da Hannes, il quale smetterebbe di sovvenzionare le sue ricerche mediche qualora tornassero insieme. Attualmente esse rappresentano l'unica cura possibile per salvargli la vita e non può fare altrimenti. Pertanto, dopo essersi allontanato da lei, finisce in intimità con un'altra donna.