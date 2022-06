Da non perdere le nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di luglio. Protagonisti assoluti sono Chiara e Nunzio, alle prese con un grande e spinoso problema. In questa faccenda entra di fatto anche Franco, messo al corrente dal figlio.

Chiara, dopo la sua deposizione alla polizia, rischia di finire in carcere. Un ambiente per lei impossibile da sopportare, come sa bene il fidanzato. Ora gli affari del gruppo Petrone sono in mani sicure, quelle di Filippo Sartori, ma non il futuro della sfortunata ragazza.

Un Posto al sole anticipazioni: Chiara va in prigione?

Nelle prossime puntate della soap, conosceremo il destino di Chiara. Dopo una lunga odissea, ha deciso di confessare cosa è realmente successo nella notte dell'incidente che ha visto morire suo padre. Era lei alla guida della macchina, e per giunta ubriaca.

Per tentare di dimenticare la tragedia, Chiara si è rifugiata nella droga. Un passo falso che ha dato l'idea vincente a Lara e Roberto per ricattarla, con l'obiettivo di mettere le mani sull'hotel del gruppo Petrone. Un piano che non è andato a buon fine, visto che è arrivata la confessione della diretta interessata.

Anche se il gruppo è salvo, non è limpido il futuro di Chiara, che rischia di andare in carcere.

Lei lo sa bene e così ecco che medita la fuga, chiedendo aiuto a Nunzio.

Nunzio deciso a fuggire con Chiara

Le anticipazioni di luglio preannunciano puntate imperdibili. Chiara è decisa a fuggire all'estero, così da non essere trovata dalla polizia e iniziare una nuova vita con Nunzio. Ha già visionato delle mete lontane, fantasticando sul loro futuro.

Nunzio ha chiesto un consiglio a Rossella che, ovviamente, ha provato a farlo desistere. La polizia li troverebbe, visti i potenti mezzi di intercettazione che ha a disposizione e per loro sarebbe la fine: vuole davvero questo?

Dopo aver riflettuto, ecco che Nunzio chiederà dei documenti falsi a Franco, così da poter aiutare Chiara a raggiungere il suo obiettivo: che cosa succederà ora?

Nunzio e Chiara scappano all'estero? Un Posto al sole anticipazioni

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Franco sarà sconcertato quando verrà a sapere il piano del figlio. Inaspettatamente, deciderà di aiutarlo, preoccupato dalla possibilità che possa cacciarsi in guai più seri.

E così ecco che Franco si metterà a disposizione di Nunzio, deciso a cambiare identità con dei documenti falsi e scappare all'estero con Chiara, sperando di non essere intercettato dalla polizia.

Un'idea molto pericolosa ma alla quale Nunzio e Chiara non saranno disposti a rinunciare. L'unica possibilità per far sì che ciò non accada è un dietrofront di Franco che, tuttavia, verrebbe preso malissimo dal figlio. Cosa succederà? Non resta che aspettare i nuovi episodi per scoprirlo.