Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla prossima settimana di programmazione preannunciano nuovi colpi di scena. Raffaele, dopo essere stato vittima di un'aggressione, si troverà al centro delle trame. In seguito a questo triste evento, il portiere di Palazzo Palladini si chiuderà a guscio, deciso a tutelare la sua famiglia. Tuttavia, l'ansia e la paura saranno tante e, finiranno per farlo aprire prorpio con Elvira.

Un posto al sole, spoiler al 10 giugno: Giordano intimidito da Valsano

La settimana di programmazione di Un posto al sole, che va dal 6 al 10 giugno, si aprirà con Raffaele in preda al terrore a causa dell'episodio di cui è stato vittima. L'uomo, difatti, sarà minacciato da Valsano, il quale chiederà a Giordano di "aiutarlo" a scoprire chi ha tradito Tregara. I toni utilizzati dal camorrista non saranno certo amichevoli, facendogli chiaramente capire che, se non lo asseconderà, farà del male alla sua famiglia. Il portiere di Palazzo Palladini, dopo aver subito questa brutale minaccia, si chiuderà in se stesso, senza rivelare a nessuno quanto gli è accaduto.

Un posto al sole, puntate al 10/6: Raffaele vuole proteggere la sua famiglia

Nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 giugno, Raffaele proseguirà nella sua scelta di mantenere il massimo riservo riguardo ciò che gli è capitato. La decisione dell'uomo sarà dettata dal suo desiderio di non coinvolgere i suoi familiari in questa spinosa situazione.

L'uomo, difatti, non aprirà bocca nemmeno con suo cognato Renato, suo storico amico e confidente. Come se non bastasse, Giordano senior penserà anche di affrontare da solo i criminali che lo hanno intimidito. Il padre di Diego, tuttavia, ignora che, in questo modo potrebbe andare in corso ad un maggiore pericolo, dato che sta avendo a che fare con un malavitoso senza scrupoli.

Un posto al sole, episodi 6-10 giugno: Giordano rivede Elvira

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole delle puntate trasmesse dal 6 al 10 giugno si assisterà al ritorno in scena di Elvira, la madre di Samuel. A quanto pare, la sommelier proverà a riavvicinarsi a Raffaele, dopo che quest'ultimo l'aveva rifiutato perché ancora innamorato della moglie. Tuttavia, questa volta la presenza della donna potrebbe sortire degli effetti positivi. Raffaele, difatti, riuscirà a raccontare ad Elvira di essere stato minacciato e ricattato da un esponente della criminalità organizzata locale, riuscendo finalmente ad uscire dalla chiusura che si era imposto. Del resto parlare con una persona amica gli consentirà di sbollire la rabbia e l'apprensione per quanto gli è successo.