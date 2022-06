Marco Alabiso ha frequentato per poche settimane Ida Platano a Uomini e donne. Tutto si è interrotto con l'arrivo di Riccardo Guarnieri e proprio del rapporto tra i due ex fidanzati, ha voluto parlare Marco in una recente intervista. L'ex cavaliere ha svelato come Riccardo, a differenza di quanto dichiarato in studio, sia ancora pazzo di Ida. Secondo Marco infatti, il cavaliere tarantino voleva sapere tutto delle uscite tra lui e Ida. Un comportamento anomalo per una persona che si dichiara non più innamorato. Non solo, Marco non è andato molto per il sottile quando ha sostenuto che Riccardo voglia fare la star e che sia interessato alle telecamere.

Marco e il retroscena su Riccardo: 'Quando Ida usciva con me lui voleva sapere tutto'

Tra Ida e Riccardo sono volati stracci nelle ultime puntate di Uomini e donne. Sembravano vicini ad un ritorno di fiamma ma non è stato così. La loro storia si è conclusa con uno scontro di fuoco al centro dello studio di Maria De Filippi. Riccardo ha sostenuto di non essere più innamorato come prima della sua ex fidanzata. Parole che contrastano con quanto dichiarato invece da Marco Alabiso, l'ex cavaliere che è uscito con Ida per poche settimane. Intervistato recentemente, l'ex cavaliere ha svelato alcuni retroscena su Riccardo che confermerebbero il fatto che sia ancora innamorato della sua ex. In particolare, Alabiso ha confessato: "Quando Ida usciva con me lui voleva sapere tutto.

Dove andavamo, che avremmo fatto".

Marco Alabiso sulla rottura con Ida: 'E’ finita perché lei ama ancora Riccardo'

Di certo Riccardo si è voluto intromettere e non poco, nella frequentazione tra Ida e Marco. Conoscenza che lei ha effettivamente interrotto nel momento in cui ha creduto di vedere dei segnali di riavvicinamento da parte di Riccardo.

È stato chiaro anche a Marco il fatto che Ida non avesse mai dimenticato il suo ex e che ne fosse ancora innamorata. Infatti, quando gli è stato chiesto il motivo della rottura con Ida, Marco ha risposto semplicemente: "È finita perché lei ama ancora Riccardo". Dopo l'addio alla dama bresciana, Marco non è rimasto nello studio di Uomini e donne.

A dire la verità, nessuno gli ha chiesto di rimanere. Se lo avessero fatto, probabilmente sarebbe rimasto, nonostante lui sia sceso in studio esclusivamente per Ida.

U&D, Alabiso contro Riccardo Guarnieri: 'Esagera, vuole fare la star'

Non è escluso che il pubblico di Uomini e donne lo possa rivedere nello studio di Maria De Filippi a settembre, quando inizierà la nuova stagione del programma. In attesa di scoprirlo, Alabiso ha voluto ricordare uno specifico momento del programma, ovvero quando si è saputo che lui e Ida si erano baciati. Questo a detta di Marco, aveva indispettito parecchio Riccardo che, da quel momento, non aveva perso occasione per scontrarsi con lui. Ricordando proprio le liti con Guarnieri, oggi Alabiso dice: "Esagera, vuole fare la star". Insomma, l'ex cavaliere di Ida non ha certo una buona opinione del cavaliere tarantino e forse si ritroveranno seduti uno accanto all'altro il prossimo settembre.