Secondo le anticipazioni della soap americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare Liam sarà tormentato dai sensi di colpa per la morte di Vinny e vorrà confessare, ma suo padre Eric glielo impedirà. Intanto Hope sarà preoccupata per l'uomo - venendolo molto strano - e lo dirà a Thomas e Ridge.

Liam sarà tormentato dal senso di colpa per la morte di Vinny

Continueranno le ricerche per trovare la persona che ha investito Vinny e Liam vivrà ore di angoscia per il grande senso di colpa che continua a portarsi dentro.

Proprio per questo, Hope sarà costretta ad affrontare Spencer con decisione, in quanto vorrà capire i motivi per cui l'uomo ha questi atteggiamenti freddi e distaccati nei suoi confronti.

Poco dopo Zoe cercherà l'aiuto esterno per ricucire il suo rapporto con Carter: Quinn (che sarà in crisi con Eric) subirà il fascino dell'avvocato e tra i due ci sarà un'attrazione particolare.

Nel mentre Bill riuscirà a scongiurare che Liam dica la verità a Hope e farà in modo che suo figlio non parli con nessuno dell'incidente che ha portato alla morte di Vinny.

Eric dirà a Liam di lasciare la città

Intanto Hope temerà che suo marito le nasconda qualcosa e quindi si confiderà con Thomas. Invece Eric confesserà a Ridge di non voler perdonare sua moglie per quello che ha fatto.

Allo stesso tempo Quinn flirterà con Carter, ma poi tornerà a casa e vorrà riavvicinarsi a suo marito.

Nel frattempo Liam vorrà confessare di aver ucciso Vinny, ma suo padre glielo impedirà e gli consiglierà di lasciare la città. Zoe invece vorrà riconquistare Carter, che continuerà però a non fidarsi della donna.

Poco dopo Quinn vorrebbe fare l'amore con Eric, ma lui non riuscirà a perdonarla.

Hope allo stesso tempo si accorgerà che Spencer ha qualcosa che non va e lo dirà a Ridge e Thomas. Allo stesso tempo, Eric inviterà il figlio ad andare a trovare Hope, per farla rasserenare e dirgli che non ha nessun tipo di problema. La figlia di Brooke, quando vedrà Liam, gli dirà di essere quasi pronta a perdonarlo per il tradimento.

Baker inizierà le indagini per scoprire chi ha investito Vinny

Poi Hope perdonerà Liam e gli chiederà di tornare nuovamente a casa. La donna però noterà che l'uomo continua a essere strano e penserà che non sia contento per la notizia. In realtà Spencer sarà devastato dai sensi di colpa della morte di Vinny e non riuscirà a riprendersi perché il padre gli impedirà di dire la verità.

Infine Baker si presenterà alla Spencer Publications per le indagini sulla morte di Vinny e cercherà Liam, mentre Bill continuerà la sua opera di depistaggio. Allo stesso tempo Quinn e Paris cercheranno di far tornare insieme Carter e Zoe.