L'appuntamento con Una vita si avvia verso il finale e le anticipazioni sull'ultima stagione rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati sulle vicende di Lolita che, dopo aver rivisto suo figlio Moncho, si ritroverà ad affrontare un periodo di grande crisi e disperazione dettato dalla nuova separazione dal suo bambino.

Spazio anche alle vicende di Genoveva che, in queste ultime puntate di sempre della soap opera spagnola, scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino e non farà i salti di gioia.

Genoveva scopre di essere incinta: anticipazioni Una Vita ultima stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima stagione di Una Vita in onda su Canale 5 rivelano che Genoveva si ritroverà a fare i conti con una notizia che la lascerà senza parole.

La dark lady di Acacias 38, infatti, scoprirà di essere incinta: il padre del bambino che porta in grembo è suo marito Aurelio e, questa notizia, non la renderà per niente felice e contenta.

Genoveva, infatti, nel momento in cui apprenderà la notizia della gravidanza si metterà subito all'opera per cercare un medico che la aiuti ad abortire.

Genoveva non vuole il bambino e decide di abortire

La donna non avrà alcuna intenzione di portare avanti la gravidanza e quindi diventare mamma di un figlio di Aurelio, l'uomo che ha sposato solo per interessi economici e non per amore.

E così, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che Genoveva si metterà in contatto con Ignacio, al quale chiederà di trovarle al più presto un medico che possa praticarle l'aborto.

"Non ho intenzione di continuare con questa gravidanza indesiderata", ammetterà senza troppi mezzi termini la perfida signora del quartiere, pronta a far morire la creatura che porta in grembo, pur di non essere legata per sempre a suo marito Aurelio.

Lolita disperata per Moncho: anticipazioni Una Vita ultima stagione

E poi ancora, le anticipazioni dell'ultima stagione di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per la disperazione di Lolita.

Dopo essersi ricongiunta con suo figlio Moncho, la donna si ritroverà costretta a separarsi di nuovo, dato che ha scelto di far trasferire il ragazzino in un altro quartiere, per permettergli di vivere con serenità.

Tuttavia, la separazione da Moncho non sarà per niente facile da affrontare per Lolita, che si ritroverà ad essere particolarmente nervosa e agitata. La donna deciderà di tagliare anche i capelli e di puntare su un nuovo taglio, sperando che possa aiutarla, ma non sarà così.

Al suo fianco, in questo momento così delicato, ci sarà il suocero Ramon che si rivelerà una spalla forte per Lolita in questo momento così delicato.