Stando alle anticipazioni spagnole di Una vita nelle puntate trasmesse su Calane 5 nel mese di luglio non mancheranno dei nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare i riflettori sono puntati su Genoveva e Aurelio. Da quando è stata uccisa Natalia, il loro rapporto inizia a deteriorarsi. Inoltre ci saranno dei risvolti per quanto riguarda David e Valeria.

Una Vita: Aurelio affronta Genoveva

Nei prossimi episodi di Una Vita, Aurelio convince David a lavorare con lui in modo tale da poter tenere sotto controllo Valeria, la quale si ritrova a stare lontana dal suo vero marito, Rodrigo.

Intanto, però, mentre i tre uomini collaborano per mettere in atto i loro piani, Genoveva inizia a indagare sul loro conto e scopre ogni cosa. Purtroppo, però, questa situazione le si ritorce contro, poiché entra in conflitto con suo marito.

In particolare si rende conto che David e Valeria non stanno insieme, ma non capisce il motivo per cui fingano di essere sposati. Tuttavia, tra i due giovani inizia a nascere qualcosa realmente. Il giovane prova a baciare la sua finta moglie, ma quest'ultima si allontana. Nel frattempo, però, Aurelio è sempre più arrabbiato nei confronti di sua moglie, soprattutto dopo la morte di Natalia. Per vendicare quest'ultima, affronta bruscamente Genoveva e la minaccia.

Anticipazione Una Vita: Aurelio prova ad abusare di Valeria

Intanto Genoveva continua a indagare sul conto di suo marito per scoprire cosa stia combinando. Pertanto, scopre che, in realtà, lui non sappia dove si trovi davvero Rodrigo. Dopo gli eventi recenti, decide di rivelare a Valeria la verità. Quando viene a conoscenza di questa notizia, la giovane affronta direttamente Quesada perché vuole sapere tutto.

Successivamente accade l'impensabile. Aurelio prova ad abusare di Valeria. Fortunatamente, però, David lo impedisce. Nonostante il suo gesto, non riesce a ottenere il perdono della giovane donna, la quale è ancora arrabbiata con lui per aver tentato di baciarla improvvisamente.

Una Vita: Genoveva esorta David a lasciare Acacias

Più tardi giunge una sorpresa inaspettata a casa di Valeria. Va a farle visita proprio Genoveva. Quest'ultima vuole portarle delle buone notizie. Infatti, le assicura che Aurelio non la molesterà più in alcun modo e che, finalmente, potrà incontrare suo marito Rodrigo.

Inoltre la signora Quesada informa David che la sua vita è in serio pericolo. Pertanto lo esorta a lasciare immediatamente Acacias. Tuttavia, siccome è molto innamorato di Valeria, le chiede di fuggire con lui. I due si abbandonano a un bacio appassionato.