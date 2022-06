Il finale assoluto di Una vita sarà ricco di colpi di scena. Aurelio arriverà ad ordinare l'uccisione la moglie, chiedendo a Marcelo di somministrarle del veleno. Peccato che il maggiordomo non eseguirà gli ordini di Quesada ed anzi si alleerà proprio con la dark lady.

È guerra tra Genoveva e Aurelio: anticipazioni Una vita

Una vita sta arrivando alle battute finali. Quella in onda attualmente su Canale 5, è infatti l'ultima stagione della soap TV ambientata a calle Acacias. Ebbene, nelle prossime puntate in onda su Mediaset, non mancheranno i colpi di scena.

Si verrà a sapere il nuovo folle piano di Aurelio Quesada. Quello di entrare in possesso della formula del gas nervino, ideata da Rodrigo, il vero marito di Valeria. Quest'ultima, all'oscuro dei veri piani di Aurelio, continuerà a credere che Quesada stia proteggendo sia lei che Rodrigo da alcuni malfattori. Genoveva però, ben presto, scoprirà il doppio gioco del marito e vorrà sempre di più essere resa partecipe dei suoi affari. Cosa che Aurelio non gradirà, soprattutto dopo aver scoperto che Genoveva sarà responsabile della morte di Natalia, avvenuta cinque anni prima. Tra Aurelio e Genoveva, la tensione sarà alle stelle e le cose peggiorano con il prosieguo delle puntate.

Aurelio vuole uccidere Genoveva e chiede a Marcelo di avvelenarla

In particolare, Aurelio sarà sempre più insofferente circa le continue intromissioni della moglie nei suoi affari. Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, la dark lady rivelerà a Valeria che Aurelio in verità non avrà idea di dove si trovi suo marito Rodrigo.

In sostanza, Genoveva farà capire a, Valeria che Aurelio l'avrà ingannata per tutto il tempo. Per questo, le due donne si alleerà no e Salmeron prometterà a Valeria di trovare il marito prima che lo faccia, Aurelio.

Quest'ultimo in seguito, pur di liberarsi di Genoveva, arriverà ad ordinare la sua morte. Quesada chiederà quindi al maggiordomo Marcelo di avvelenarla.

Dovrà farlo però in modo discreto in modo che nessuno possa avere dei sospetti.

Marcelo tradisce Aurelio e si allea con Genoveva

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, Genoveva comincerà a sentirsi poco bene. Le sue condizioni sembreranno peggiorare sempre di più, sino a che, si scoprirà che Marcelo non avrà intenzione di eseguire sino in fondo gli ordini di Aurelio. Questo sarà una sorpresa, visto che Marcelo è legato a Aurelio Quesada da un rapporto di amicizia che dura da anni. Sorpresa ancor più grande quando Marcelo deciderà di allearsi con Genoveva, tradendo quindi Aurelio. Da questo momento in poi, il maggiordomo sarà a completo servizio di Genoveva, la quale riuscirà anche trovare un'informazione importante per ritrovare Rodrigo.