Un gradito ritorno sarà al centro delle nuove puntate di Una vita in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna narrano che i telespettatori vedranno il ritorno di Moncho ad Acacias 38. Una visita, quella del bambino, che porterà sua madre Lolita Casado ad avvicinarsi pericolosamente a Fidel Soria, la new entry della settima e ultima stagione interpretata dall'attore Alejandro Siguenza.

Una vita: il ritorno di Moncho

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione tv, rivelano che per la famiglia Palacios ci sarà il ritorno di Moncho.

Tutto inizierà quando Lolita (Rebeca Alemany) proporrà ai parenti di far giungere suo figlio per qualche tempo in città. Un ritorno che rallegrerà Fabiana, Servante, Casilda e Jacinto a differenza di Ramon, il quale avrà una reazione avversa. Il nobile, infatti, dimostrerà di non aver ancora superato la perdita di suo figlio Antonito (Alvaro Quintana). Una situazione che porterà il signor Palacios a sforzarsi non poco ad avvicinarsi al nipote, tanto da suscitare un grosso dispiacere in Lolita.

Ramon fatica a parlare con il figlio di Lolita

Nelle puntate spagnole di Una vita avverrà l'incontro tra nonno e nipote, che tuttavia non avrà risvolti positivi. Ramon, infatti, non saprà come comportarsi con Moncho una volta che se lo ritroverà davanti a cena.

Il signor Palacios riceverà un disegno dal figlio di Lolita. Il nobile, visibilmente emozionato, finirà per chiamare Antonito il suo nipotino. Moncho ricorderà al nonno di averlo chiamato con il nome di suo padre. Ramon non se la sentirà di proseguire la conversazione, così si ritirerà nella sua stanza in stato confusionale.

La mattina dopo il vedovo di Carmen confiderà a Fabiana di faticare a parlare non poco con suo nipote, in quanto gli ricorda suo figlio Antonito, deceduto in seguito a un attacco anarchico cinque anni prima.

La visita di Moncho avvicina sua madre a Fidel

I colpi di scena non finiranno qui in quanto la visita di Moncho avvicinerà ulteriormente sua madre a Fidel.

Il poliziotto, infatti, apparirà sempre attaccato al ricordo della moglie e del figlio morti durante l'attentato anarchico provocato da Soledad. L'uomo approfitterà della presenza del bambino per famigliarizzare con Lolita, stabilendo una sorta di quotidianità famigliare. Casado dimenticherà Antonito tra le braccia di Fidel?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa storyline ambientata ad Acacias 38.