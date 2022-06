La stagione 2021/2022 di Uomini e donne si è conclusa poco più di una settimana fa, ma sul web già si rincorrono le voci sui protagonisti che saranno presentati a fine agosto, quando ricominceranno le registrazioni. I primi a essere accostati alla poltrona rossa del dating-show, sono soprattutto ex corteggiatori che hanno ricevuto un "no" alla scelta: si tratta di Andrea Della Cioppa, Lilli Pugliese e Federica Aversano. Quest'ultima, inoltre, è stata citata spesso in studio per l'interesse che ha suscitato in ben due ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza.

I rumor sui futuri protagonisti di Uomini e Donne

Si allunga l'elenco dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne. Da quando il programma è andato in vacanza, non passa giorno che qualche sito non ipotizzi il ritorno nel cast di qualche corteggiatore che nei mesi scorsi non è stato scelto.

Una delle principali candidate alla poltrona rossa del dating-show, è Federica Aversano. La giovane ha partecipato al format in inverno e ha cercato di conquistare il cuore di Matteo Ranieri. Dopo circa quattro mesi di frequentazione davanti alle telecamere, il ligure ha preferito Valeria Cardone, con la quale fa coppia tuttora.

La napoletana, dunque, è stata rifiutata ma ha avuto l'opportunità di tornare perché sia Alessandro Vicinanza che Riccardo Guarnieri le hanno fatto dei complimenti e si sono detti ben disposti a un'uscita con lei.

La ragazza, interpellata sulle belle parole che i due cavalieri hanno espresso nei suoi confronti, ha fatto sapere che non esclude un futuro incontro con il pugliese soprattutto per fare un dispetto a Ida Platano, per la quale prova una palese antipatia.

Seconde possibilità in arrivo a Uomini e Donne

Un'altra corteggiatrice di quest'anno che potrebbe essere protagonista della prossima stagione di Uomini e Donne, è Lili Pugliese.

La ragazza è uscita per mesi con Luca Salatino, che all'ultimo le ha preferito Soraia Ceruti.

La bella giovane è piaciuta tanto sia al pubblico che agli opinionisti del dating-show per come ha reagito alla non scelta, anche per questo motivo oggi rientra nella lista ufficiosa di nuovi tronisti.

A settembre, però, sulla poltrona rossa potrebbe accomodarsi anche Andrea Della Cioppa, lo spasimante di Veronica Rimondi che ha già detto che accetterebbe l'eventuale proposta della redazione di rimettersi in gioco in un ruolo inedito.

Attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne

Visto che mancano circa tre mesi all'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, è ipotizzabile che la lista dei possibili tronisti si allungherà parecchio e si allargherà anche a personaggi estranei al dating-show.

Già in questo periodo, ad esempio, alcuni siti sostengono che Maria De Filippi starebbe vagliando la probabile partecipazione al suo programma dell'ex gieffino Antonio Medugno e del naufrago Alessandro Iannoni, entrambi protagonisti della stagione televisiva che sta per concludersi.

Le riprese di U&D, comunque, non cominceranno prima di fine agosto, quindi è troppo presto per sapere con certezza se la redazione ha già scelto i volti nuovi del Trono Classico oppure se il tutto è rimandato al termine dell'estate.

Le anticipazioni che inizieranno a circolare tra qualche mese, saranno decisive per capire se il format Mediaset punterà ancora su personaggi già conosciuti (come è successo quest'anno con Luca Salatino e Matteo Ranieri) oppure se a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere saranno solo giovani alla loro prima esperienza tv, come si è cercato di fare a settembre scorso con Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo.