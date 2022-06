Si allunga l'elenco dei candidati al ruolo di tronista della prossima edizione di Uomini e donne. Tra i personaggi che potrebbero accomodarsi sulla poltrona rossa a settembre, secondo varie indiscrezioni, spiccano tanti ex corteggiatori, ma anche un naufrago dell'ultima Isola dei Famosi e un protagonista del Grande Fratello Vip 6. In particolare Andrea Della Cioppa, il ragazzo non scelto da Veronica Rimondi, ha fatto sapere che accetterebbe di tornare nel cast del dating-show in un ruolo inedito.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Sarebbe già in via di definizione il cast della prossima edizione di U&D, quella che esordirà a metà settembre e dopo una pausa di circa tre mesi.

In rete si rincorrono le voci sui ragazzi che la redazione sceglierà per il nuovo Trono Classico e tutte riguardano volti già noti al pubblico. Nella lista dei possibili tronisti della stagione 2022/2023 del dating-show, figurano molti ex corteggiatori, soprattutto quelli che nei mesi scorsi non sono stati scelti.

Lilli Pugliese ha conquistato spettatori e conduttrice con il suo modo di fare dolce e spontaneo: l'atteggiamento comprensivo che la giovane ha avuto quando Luca Salatino l'ha rifiutata, preferendole Soraia Ceruti, ha commosso diversi spettatori, che ora chiedono che le venga data un'altra chance di trovare la persona giusta davanti alle telecamere.

Il commento del protagonista di U&D

Un altro corteggiatore che in questi giorni è stato inserito nella lista del probabili protagonisti della prossima edizione di U&D, è Andrea Della Cioppa. Il ragazzo ha provato a conquistare il cuore di Veronica Rimondi, ma non ci è riuscito perché lei alla fine ha scelto Matteo Farnea.

Interpellato sull'eventualità di tornare nel cast del dating-show nelle inedite vesti di tronista, il giovane ha detto: "Ho voglia di innamorarmi e non sono ipocrita.

Credo che il 99% dei ragazzi, se proponessero il trono, accetterebbero". "Anche io accetterei, credo tanto nel programma. In due mesi ho vissuto emozioni bellissime e poi lì è tutto vero", ha fatto sapere il romano in una recente intervista sul web.

A Lilli e ad Andrea, si aggiunge anche l'ipotesi Federica Aversano, la corteggiatrice che Matteo Ranieri non ha scelto e che i cavalieri Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza hanno notato e riempito di complimenti.

Indiscrezioni sul Trono Classico di U&D

Nell'elenco dei possibili nuovi tronisti di U&D, non figurano solamente ex corteggiatori. Sui social network, infatti, si vocifera che sulla poltrona rossa del dating-show potrebbero accomodarsi due ragazzi che recentemente hanno partecipato ad altre trasmissioni di Canale 5.

Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 6, è uno dei candidati al cast del programma condotto da Maria De Filippi. Il bellissimo modello rispecchia in tutto e per tutto i canoni del tronista ideale, soprattutto fisicamente, quindi non è da escludere che la redazione lo contatti per questo ruolo durante l'estate.

A catturare l'attenzione della padrona di casa del format, però, sarebbe stato anche un giovane che in questi mesi ha partecipato a un reality.

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro e naufrago dell'ultima Isola dei Famosi, potrebbe tornare in televisione a settembre per volontà della presentatrice di Uomini e Donne, che l'avrebbe notato e apprezzato nel corso della sua avventura in Honduras.

Nel cast del Trono Classico 2022/2023, però, dovrebbero esserci anche dei ragazzi ancora "sconosciuti", ossia alla loro prima esperienza davanti alle telecamere, per spiazzare un po' l'affezionato pubblico.