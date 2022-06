Sono 16 i cantanti di Amici di Maria De Filippi nel cast di Battiti Live 2022. Lo show musicale di Italia 1 tornerà in onda questa estate in prima serata su Italia 1 e, come da tradizione, a fare da sfondo ci saranno le piazze più belle della Puglia.

Al timone dello show è confermata la coppia composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ai quali spetterà il compito di annunciare i vari artisti che saliranno sul palco.

E, tra i volti noti, ci saranno anche i protagonisti dell'ultima fortunatissima edizione di Amici, tra cui Lda e il vincitore Luigi Strangis.

Le anticipazioni sul cast di Battiti Live 2022: 16 artisti arrivano da Amici di Maria

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast di Battiti Live 2022 rivelano che anche quest'anno lo show potrà contare sulla presenza di tanti giovani artisti provenienti dalla scuola di talento più famosa del piccolo schermo, quella di Amici di Maria De Filippi.

Saranno ben 15 gli artisti che si esibiranno dal vivo nel corso dei cinque appuntamenti che andranno in onda per tutta l'estate in prima serata su Italia 1.

Tra questi, spiccano i nomi dei cantanti che hanno preso parte all'ultima edizione di Amici, anche quest'anno premiata dal pubblico con ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Chi sono i cantanti di Amici che approderanno a Battiti Live 2022

E così, nel cast di Battiti Live è confermata la presenza del vincitore Luigi Strangis, che sta scalando le classifiche di vendita con il suo primo album.

Confermata anche la presenza del giovane Lda, figlio di Gigi D'Alessio, da molti considerato il "vincitore morale" dell'ultima edizione di Amici.

Tra i cantanti che si esibiranno live sul palco dello show musicale di Italia 1, va segnalata anche la presenza di Sissi e Alex.

Elodie, Irama, Albe, The Kolors: anche loro da Amici a Battiti Live

E poi ancora, le anticipazioni sul cast dello show di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Aka7even e Sangiovanni, protagonisti della passata edizione di Amici di Maria De Filippi, già lo scorso anno ospiti dello show musicale.

Confermata anche la presenza di: Alessandra Amoroso, Albe, Annalisa, Deddy, Elodie, Giordana Angi, Irama, Riki e Tancredi, The Kolors.

Tra gli altri che prenderanno parte al programma, invece, va segnalata la presenza di: Achille Lauro, Fedez, Loredana Bertè, Rocco Hunt, Rkomi, Francesca Michielin, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso.

L'appuntamento con le registrazioni di Battiti Live è fissato il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani. La messa in onda su Italia 1, invece, è prevista da luglio in poi in prime time.