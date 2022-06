Lilli Pugliese rompe il silenzio dopo il rifiuto di Luca Salatino alla scelta finale avvenuta a Uomini e donne. Dopo la messa in onda della fatidica puntata su Canale 5, la giovane pretendente ha rilasciato la sua prima intervista a Mondo Tv 24, dove tra le altre cose ha parlato anche della possibilità di approdare sul trono.

In queste ore, infatti, i tantissimi fan che hanno seguito il percorso di Lilli in televisione hanno avanzato delle proposte alla padrona di casa del programma Mediaset, chiedendole di prendere in considerazione l'idea di concedere alla "non scelta" di Luca la possibilità di salire sul trono.

Luca sceglie Soraia a U&D, Lilli scoppia in lacrime

Nel dettaglio, la scelta finale di Luca Salatino a Uomini e donne ha spiazzato la maggior parte degli spettatori, che in questi mesi hanno avuto modo di seguire il suo percorso in tv.

Tra Soraia e Lilli, infatti, il tronista ha preferito coronare il suo sogno d'amore con la prima: i due sono usciti insieme dalla trasmissione Mediaset, pronti a vivere insieme la loro favola d'amore fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Grande amarezza per Lilli che, nel momento in cui ha scoperto il verdetto finale del tronista, non ha saputo trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un pianto a dir poco disperato.

Lilli approda sul trono di Uomini e donne a settembre?

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, nel momento in cui ha assistito al pianto della ragazza, è subito intervenuta facendole presente che ci sono drammi decisamente peggiori e ben più gravi di una delusione d'amore.

Sta di fatto che, dopo questo rifiuto a Uomini e donne, in tantissimi hanno avanzato alla padrona di casa la proposta di far approdare Lilli Pugliese sul trono del programma di Canale 5.

Molti spettatori, delusi dal fatto che Lilli sia stata rifiutata, hanno chiesto di vedere Lilli sul trono, così da poter avere una seconda chance.

La verità di Lilli sul trono di Uomini e donne: ecco cosa ne pensa

Quale sarà la decisione finale di Maria De Filippi e del suo team di autori? In attesa di scoprirlo, Lilli ha risposto a questa domanda circa la possibilità di vederla sul trono e non ha nascosto che le piacerebbe potersi rimettere in gioco.

"Il trono a me? Non credo che mi verrà mai proposto il trono, sono una ragazza che parla poco" ha dichiarato Lilli nella sua prima intervista post scelta finale.

"Però se dovesse essere e se io mi fossi ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri. Mi piacerebbe molto trovare quell'amore vero che spesso ho visto uscire dal programma" ha dichiarato Lilli in merito alla possibilità di vederla sul trono.