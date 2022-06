Matteo Ranieri è uscito da U&D con Valeria Cardone. Nonostante tutto, la coppia non riesce a convincere i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Sul web, in molti credono che la coppia sia in crisi. Ad alimentare ulteriori voci, c'è un viaggio in programma in Irlanda: l'ex tronista sarà fuori per il compleanno della fidanzata.

Matteo e Valeria in crisi?

Al momento della scelta finale tra Federica Aversano e Valeria Cardone, Matteo Ranieri ha scelto quest'ultima. In un primo momento, la coppia si è mostrata complice e affiatata sui social.

Successivamente, i post di coppia sono cominciati ad essere sempre meno. Di conseguenza, i telespettatori hanno cominciato ad ipotizzare una crisi tra i due ex volti di U&D.

Stando al commenti di alcuni, la coppia starebbe ancora insieme solamente per business. Dopo un'intervista rilasciata a RTL 102.5, l'ex tronista ligure è finito al centro di una nuova polemica. Matteo ha confidato che a breve partirà con la sua famiglia in camper: quest'anno le destinazioni scelte sono Irlanda (paese d'origine della mamma di Ranieri) e Inghilterra. Non ci sarebbe nulla di male, se non che il viaggio coincide con il compleanno di Valeria Cardone.

Ranieri rompe il silenzio

Matteo Ranieri sarà il grande assente alla festa di compleanno della sua compagna.

In seguito ai pettegolezzi riguardanti una presunta crisi con Valeria Cardone, l'ex tronista ha ammesso che la distanza è un problema che non può essere sottovalutato, soprattutto per due giovani ragazzi che stanno insieme da poco. Tuttavia, il giovane ha precisato che in estate ha sempre effettuato un viaggio in camper con la sua famiglia.

Quest'anno, la destinazione è l'Irlanda, perché una sua cugina si sposerà.

Al momento, l'ex corteggiatrice di U&D non ha commentato l'assenza del suo fidanzato al compleanno. Non è escluso che nei prossimi giorni Valeria non decida di fornire la sua opinione sulla vicenda.

L'ex tronista ha sofferto di depressione in passato

Al di là di ogni pettegolezzo, Matteo Ranieri, grazie al programma di Maria De Filippi ha trovato l'amore.

Il giovane nell'intervista radiofonica ha ammesso che per lui partecipare a U&D come corteggiatore non è stato facile.

In quel periodo, Matteo veniva da un momento "no". Senza giri di parole, Ranieri ha rivelato di aver sofferto di depressione in passato e la sorella, per tirarlo su di morale, lo ha iscritto al dating show.

In quell'occasione, Matteo aveva corteggiato Sophie Codegoni ed era anche stato la scelta. Pochi mesi dopo, però, la coppia si è lasciata con uno strascico polemico. Con la partecipazione a U&D in veste di tronista, Matteo ha trovato anche una specie di fratello acquisito: Ranieri, infatti, ha molto legato con Luca Salatino, suo compagno di trono.