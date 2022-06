Maria De Filippi si appresta ad essere la regina indiscussa dei palinsesti di Canale 5 per la stagione 2022/2023. Non per nulla definita 'Queen Mary' da chi segue con affetto i suoi programmi, la conduttrice fin dall'inizio dell'autunno tornerà in tv non solo con Uomini e Donne, ma anche con Amici e Tu Sì Que Vales. Se per quanto riguarda il talent che è giunto alla ventiduesima edizione si vocifera un avvicendamento alla conduzione del pomeridiano, ancora non confermato, con Silvia Toffanin, la presenza di Maria nello show del sabato di Canale 5 è fuori discussione.

Il cast del programma è stato riconfermato in toto, ma ci potrebbe essere un addio, ossia quello di Giulia Stabile, stando almeno alle indiscrezioni di Davide Maggio.

Giulia fuori dal bancone dei conduttori?

L'esperto di tv e spettacoli ha aperto un box di domande sul suo profilo Instagram ed i suoi follower si sono scatenati nella speranza di carpire qualche segreto sulle novità che si vedranno in tv la prossima stagione. Nell'attesa che vengano rilasciati nei prossimi giorni i palinsesti ufficiali, il ritorno di Tu Sì Que Vales è cosa certa, visti anche i provini che si sono già messi in moto in giro per l'Italia. Così, adesso l'attenzione si concentra sul cast. Secondo Maggio, tutti torneranno al loro posto.

Tutti tranne una: Giulia Stabile, che l'anno scorso aveva fatto il suo ingresso nel bancone dei conduttori nella nuova edizione a quanto pare non ci sarà.

L'ingresso della ballerina, lo scorso anno, è avvenuto per gioco: a lei era stato affidato il compito di fare dei videoclip per Witty.tv del dietro le quinte dello show. Poi pian paino ha cominciato a fare capolino sulle scene: chi segue il programma ricorderà l'esibizione improvvisata con il coreografo francese che poi vinse il programma.

Alla fine, per volere di Maria e su richiesta dei fan, Giulia è rimasta per tutta la stagione.

Cast confermato a Tu Sì Que Vales 2022

La sua presenza è stata molto criticata: qualcuno ha affermato sui social che Giulia fosse 'inutile', visto che faceva ben poco. In realtà, in più di un'occasione ha partecipato alle esibizioni dei talenti e ha anche presentato qualche concorrente.

Instaurando un buon rapporto con tutti, compresa Belen Rodriguez che l'ha subito presa a cuore, la danzatrice si è fata spazio, ma a quanto pare quest'anno si dedicherà solo alla danza.

Si tratta solo di indiscrezioni e le cose potrebbero cambiare in corso d'opera, ma nel frattempo pare non vi siano dubbi sul ritorno di Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Allo stesso modo, Maria, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gery Scotti saranno ancora una volta giudici. Atteso anche il ritorno alla guida della giuria popolare di Sabrina Ferrilli che certamente darà vita a nuovi momenti esilaranti con la complicità della De Filippi. Come prenderanno i fan di Giulia la sua assenza? Lo scopriremo presto.