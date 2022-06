L'appuntamento con Uomini e donne ritorna da settembre con una nuova attesissima edizione dello show. Occhi puntati in primis su quello che sarà il cast di protagonisti del trono classico e over che si metteranno in gioco quest'anno per cercare il loro amore in tv.

I retroscena non mancano e, in queste ore, si vocifera che per la dama torinese Gemma Galgani, potrebbe essere giunto il reale momento di dire addio allo show di Canale 5 e quindi uscire di scena dal cast del trono over.

Da settembre riparte l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne è confermata nella stagione tv 2022/2023 su Canale 5.

La trasmissione tornerà come sempre a presidiare la fascia del primo pomeriggio che, durante l'estate, passerà nelle mani della soap opera "Un altro domani", in prima visione assoluta.

Intanto, però, emergono già i primi retroscena su quello che potrebbe essere il cast della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

In particolar modo, per quanto riguarda il trono over, potrebbero esserci delle novità importanti e una di queste avrebbe a che fare con la dama Gemma Galgani.

Gemma sarebbe vicina all'addio a Uomini e donne

Da un po' di anni ormai, Gemma è costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche di Uomini e donne con i suoi amori tormentati che, tuttavia, non portano mai a risvolti positivi.

Quest'anno, però, in tanti hanno notato che la dama torinese è stata messa un po' da parte rispetto al passato e che non occupa più la stessa centralità nelle dinamiche dello show di Maria De Filippi.

A fare un po' di chiarezza su quanto starebbe succedendo, ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale ha fatto sapere che Gemma potrebbe essere vicina all'addio definitivo.

Si vocifera, infatti, che Maria De Filippi sarebbe sempre più convinta di "rottamare" Gemma e quindi farla uscire di scena dal cast del trono over, dopo l'ennesima conoscenza che ha avuto quest'anno in trasmissione, poi finita male.

Retroscena Uomini e donne settembre: più spazio a Ida Platano?

"La pazienza di un tempo appare ormai agli sgoccioli", scrive il settimanale di Signoretti alludendo al fatto che Gemma potrebbe essere vicina all'addio finale e quindi uscire di scena dalla stagione di Uomini e donne in onda da settembre.

Come si risolverà, a questo punto, la situazione? La dama torinese dovrà dire addio definitivamente allo show?

In attesa di scoprirlo, sempre stando ai retroscena di queste ore, la nuova protagonista della prossima stagione potrebbe essere la dama Ida Platano, che già quest'anno ha occupato un ruolo di spicco nelle dinamiche dello show Mediaset.