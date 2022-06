Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? Da metà settembre si rinnova l'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e nuovi giovani ragazzi saranno pronti a mettersi in gioco e ad andare alla ricerca del loro grande amore.

I retroscena su chi potrebbe approdare in studio non mancano e tra i candidati in pole position spicca il nome di Andrea Della Cioppa.

I primi retroscena sui prossimi tronisti di Uomini e donne di settembre

Durante l'edizione di Uomini e donne che si è appena conclusa, non è passata inosservata la presenza di Andrea, corteggiatore di Veronica Rimondi.

Il suo percorso come corteggiatore, però, non è andato nel migliore dei modi. Al rush finale, infatti, la tronista ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Matteo e insieme sono usciti dal programma, pronti a vivere questa relazione lontani dai riflettori.

Andrea ha dovuto fare i conti con questa grande delusione che gli è stata inflitta da Veronica, ma con il suo modo di fare ha conquistato gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e soprattutto il pubblico a casa, che adesso lo reclama sui social come nuovo tronista, sperando che possa avere una seconda chance.

Andrea Della Cioppa nuovo tronista a U&D? Ecco cosa direbbe a Maria De Filippi

In merito a queste voci, Andrea Della Cioppa non ha nascosto che non direbbe "no" all'esperienza a Uomini e donne come tronista.

"È inutile fare gli ipocriti, credo che il 99,9% dei ragazzi che partecipano a Uomini e Donne, se gli dovessero proporre un trono, accetterebbero" ha ammesso senza troppi termini Andrea, confermando di fatto che il suo sarebbe un "sì" a tutti gli effetti.

In attesa di scoprire se Maria De Filippi accetterà di proporre il trono ad Andrea Della Cioppa, tra i retroscena spunta anche quello che vedrebbe in lizza uno degli ex protagonisti del Grande Fratello Vip 6.

Antonio Medugno in lizza come nuovo tronista di Uomini e donne 2022/2023

Trattasi dell'influencer napoletano Antonio Medugno, che all'interno della casa di Cinecittà è entrato in corso d'opera, ma ha saputo conquistare l'affetto e il gradimento del pubblico.

Secondo quanto riportato sui social dall'esperto di gossip Amedeo Venza, Medugno sarebbe tra i candidati in lizza per occupare la poltrona di nuovo tronista nella prossima stagione di Uomini e donne.

Del resto non sarebbe la prima volta che ex protagonisti del Grande Fratello Nip e Vip arrivaio nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che è già successo in passato con Andrea Cerioli e Rossella Intellicato.