Uomini e donne torna in onda da settembre 2022 con la nuova edizione ed emergono già i primi retroscena su quello che potrebbe essere il cast.

La trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori, che tutti i giorni si collegano su Canale 5 per seguire le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

Questo appuntamento si rinnoverà per la stagione televisiva 2022/2023, dove però potrebbero esserci delle novità importanti riguardanti in primis il parterre del trono over, dove da anni è presente la dama torinese Gemma Galgani.

Da settembre riparte l'appuntamento con Uomini e donne in tv

Nel dettaglio dopo aver portato a termine un'edizione da record di Uomini e donne, che ha chiuso la stagione con picchi del 31% di share durante la scelta finale del tronista Luca Salatino, si pensa già al prossimo settembre e a quelle che saranno le novità della stagione 2022/2023.

I primi retroscena sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi arrivano dalle pagine della rivista di Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che la padrona di casa del dating show potrebbe puntare tutto sulla dama siciliana Ida Platano.

"Gemma va in pensione: ora Maria punta sulla sexy Ida" scrive la rivista in copertina, alludendo così al fatto che la dama torinese potrebbe uscire di scena dal cast della prossima stagione di Uomini e donne.

Gemma esce di scena dal cast di Uomini e donne 2022/2023?

Un sospetto che in realtà circola già da diverse settimane: complice la riduzione dello spazio che è stato dedicato a Gemma nel corso di questa ultima stagione del programma, si sono moltiplicate le voci legate a una sua possibile uscita di scena dal cast della trasmissione.

La dama torinese, quindi, potrebbe perdere sempre più al sua centralità all'interno delle dinamiche del trono over, fino a "sparire" del tutto.

Ad avere la meglio, a discapito di Gemma, potrebbe essere un'altra dama presente in studio da un bel po' di anni.

Ida Platano al centro della scena a Uomini e donne?

Trattasi di Ida Platano, che quest'anno ha ritrovato una centralità predominante all'interno dello show di Canale 5 dopo il ritorno in studio del suo ex storico Riccardo Guarnieri.

I due hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, ma l'esito finale è stato a dir poco nefasto: alla fine, infatti, si sono detti nuovamente addio e non sono mancati gli scontri verbali al vetriolo.

Secondo i retroscena riportati dalla rivista di Signoretti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di puntare proprio su Ida Platano per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre in poi su Canale 5.