Uomini e donne torna in onda da settembre su Canale 5 con le nuove puntate che popoleranno il daytime pomeridiano. I primi retroscena sulla storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che anche quest'anno ci sarà spazio per la commistione tra trono over e trono classico.

In studio ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti pronti a mettersi alla prova per cercare l'amore della loro vita, così come ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti che ormai fanno parte da anni del parterre del trono over.

Tra coloro che sarebbero pronti a tornare in scena, spiccano i nomi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Gemma Galgani verso l'addio? Retroscena Uomini e donne

Nel dettaglio, stando ai retroscena sulla prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023 in partenza da settembre su Canale 5, uno dei volti in bilico potrebbe essere quello di Gemma Galgani.

La dama torinese, che da anni ormai tiene banco all'interno delle vicende della trasmissione Mediaset, potrebbe ritrovarsi a dire addio alla trasmissione dopo le sue ultime sfortunate storie d'amore.

Addirittura, in queste settimane, si è vociferato di un possibile approdo di Gemma nel cast del prossimo Grande Fratello Vip 7, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che debutterà proprio da metà settembre.

Voci che, tuttavia, al momento non sono state confermate e neppure smentite da Gemma e dalla produzione del celebre reality show.

Biagio e Catia in bilico: retroscena Uomini e donne

E poi ancora, tra i volti che sarebbero in bilico per la prossima edizione di Uomini e donne spiccano anche quelli di Biagio e Catia.

Il cavaliere napoletano, anche lui presente da un po' di anni in trasmissione, potrebbe non essere riconfermato nella prossima edizione del programma Mediaset.

Stessa sorte anche per la sorella della stilista Elisabetta Franchi, per la quale non ci sarebbero ancora conferme certe sul suo ritorno in studio da settembre.

Ida e Armando verso la riconferma a Uomini e donne 2022/2023

La situazione sarebbe diversa per Ida Platano. La dama siciliana, che quest'anno ha tenuto banco con i suoi amori tormentati e poi con il ritorno di fiamma che l'ha vista protagonista assieme a Riccardo Guarnieri, sarebbe tra i volti certi della prossima edizione di Uomini e donne.

Ida, infatti, potrebbe diventare la vera protagonista femminile del trono over, tanto da ritrovarsi a prendere il posto in studio della sua amica Gemma Galgani.

Tra coloro che sarebbero vicini ad una riconferma nella prossima edizione di settembre, ci sarebbe anche il cavaliere napoletano Armando Incarnato, costantemente al centro di polemiche e dibattiti in studio.