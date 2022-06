Uomini e donne è andato in vacanza per l'estate, ma i fan pensano già alla prossima stagione. Stando ad alcune indiscrezioni, Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro potrebbero dire addio al dating show di Maria De Filippi. Ovviamente, si tratta di supposizioni in quanto non è arrivata alcuna conferma né dai diretti interessati né dallo staff del programma.

Le voci su Guarnieri

Riccardo Guarnieri è stato il protagonista indiscusso della seconda parte di Uomini e Donne 2022.

Il cavaliere pugliese, era tornato nel dating show di Maria De Filippi e aveva intrapreso una nuova conoscenza con Gloria.

Nel vedere la sua ex Ida Platano frequentare altri cavalieri, il 41enne pugliese aveva mostrato una certa gelosia. A quel punto i due ex avevano deciso di uscire a cena insieme, ma l'epilogo è stato l'ennesimo buco nell'acqua. Ida e Riccardo hanno chiuso in modo definito.

Secondo quanto riportato dal web Riccardo Guarnieri nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe non tornare all'interno dello studio. Dopo essere stato avvistato in compagnia di una donna, Riccardo potrebbe decidere di non cercare più l'amore davanti ai riflettori sempre che già non l'abbia trovato.

Il futuro di Biagio

Le indiscrezioni su Uomini e Donne non finiscono qui, anche Biagio Di Maro potrebbe salutare il programma di Maria De Filippi.

Il cavaliere quest'anno è stato protagonista di una frequentazione con Catia Franchi, ovvero la sorella della famosissima stilista Elisabetta. Di Maro è stato accusato di essere all'interno del dating show solo ed esclusivamente per promovuore i suoi prodotti caseari.

Per questo motivo Biagio così come Riccardo potrebbe salure Mediaset.

Le novità sugli altri protagonisti

In attesa di avere conferme ufficiali sul parterre maschile di Uomini e Donne, sono arrivate delle indiscrezioni sul futuro di Gemma Galgani.

Al termine di questa stagione, era stato ipotizzato l'addio della dama piemontese. In realtà, Gemma non parteciperà al Grande Fratello Vip 7 in coppia con il suo ex storico Giorgio Manetti: la smentita è arrivata dal portale The Pipol Tv.

Tra le conferme nel parterre femminile di Uomini e Donne, dovrebbe esserci anche quella di Ida Platano. La dama bresciana potrebbe continuare a cercare l'amore sul piccolo schermo, dopo l'ennesima batosta ricevuta dall'ex Riccardo Guarnieri.

In ogni caso per capire come sarà formato il prossimo cast di Uomini e Donne bisognerà sempre attendere Maria De Filippi: le uniche certezze sono Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti.