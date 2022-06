Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla prossima edizione di Uomini e donne, quella che debutterà sul piccolo schermo a metà settembre. Fan e giornalisti stanno già facendo molte teorie sul cast che animerà le nuove puntate, soprattutto sulle dame e i cavalieri del parterre. Stando a quello che si vocifera in rete, non avrebbero ancora la certezza di far parte del Trono Over 2022/2023 pezzi da novanta come Riccardo, Biagio e la discussa new entry Fabio Nova.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Anche se mancano circa tre mesi al ritorno in tv di Uomini e Donne, sono tante le ipotesi che si stanno facendo sull'edizione 2022/2023, soprattutto sui personaggi del cast che saranno confermati a settembre.

Dando un'occhiata alle indiscrezioni che circolano sul web in questo periodo, si apprende che non tutti i veterani del Trono Over hanno già la sicurezza di far parte della nuova stagione.

Tra i protagonisti in forse, infatti, ci sarebbe anche Riccardo Guarnieri. Da quando il dating-show è andato in vacanza, il pugliese è stato pizzicato più volte in compagnia di una giovane che tanti indicano come la sua ultima fiamma. Se il cavaliere si fidanzasse durante l'estate, sarebbe scontato il suo addio alla trasmissione Mediaset che ha ripreso a frequentare la scorsa primavera dopo un anno d'assenza.

Futuro incerto per tanti 'big' di Uomini e Donne

Oltre a Riccardo, anche altri cavalieri dell'ultima edizione di Uomini e Donne non dovrebbero dormire sonni tranquilli.

In rete, infatti, si dice che a settembre nel parterre potrebbero non figurare più: Biagio Di Maro (da circa tre anni nel cast e molto contestato per come vanno a finire tutte le sue conoscenze), Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano) e Fabio Nova.

Quest'ultimo è stato protagonista assoluto delle ultime puntate stagionali del dating-show grazia a Tina Cipollari.

L'antipatia che l'opinionista ha palesato nei suoi confronti, ha permesso al fotografo di stare al centro dell'attenzione per molto tempo. Anche Maria De Filippi si è mostrata favorevole all'exploit del nuovo cavaliere davanti alle telecamere, soprattutto perché divertita dalle scenate che la vamp faceva in studio pur di accaparrarsi i consensi del pubblico tutti per sé.

Nella lista dei personaggi che dopo l'estate potrebbero lasciare U&D, si aggiungono anche alcune dame: le conferme di Catia Franchi e Gloria Nicoletti, infatti, sono ancora lontane e non è detto che arrivino nei prossimi mesi.

Le perplessità su Gemma a Uomini e Donne

In queste settimane si è parlato anche di un possibile quanto clamoroso addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Alcune riviste sono arrivate ad ipotizzare il passaggio della torinese dallo studio del dating-show alla casa del Grande Fratello Vip, ma pare che questa è destinata a rimanere solamente una teoria molto suggestiva.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che la 72enne dovrebbe regolarmente partecipare alla nuova edizione del programma di Maria De Filippi, così come Ida Platano.

Quest'ultima è diventata la regina indiscussa del Trono Over e, di fatto, ha preso il posto che per anni è stato della sua cara amica Gemma.

Tra i protagonisti che la redazione avrebbe intenzione di richiamare dopo la pausa estiva, spiccano anche Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro.

Le puntate che saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre, verranno registrate a fine agosto: tra meno di tre mesi, dunque, sarà reso noto il cast ufficiale dell'edizione 2022/2023 dello storico format Mediaset che permette a giovani e senior di trovare l'anima gemella.