Continua a far discutere la vita privata di un protagonista di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri. Anche ora che il dating show è in pausa, il cavaliere finisce al centro del Gossip per una nuova possibile frequentazione. Sui social network si vocifera da settimane che il pugliese avrebbe un flirt con una concittadina molto giovane di nome Serena, con la quale sarebbe attualmente in vacanza a Napoli "in incognito".

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Cosa sta combinando Riccardo Guarnieri ora che le telecamere di Uomini e Donne sono spente?

A questa domanda ha provato a rispondere Amedeo Venza, l'esperto di gossip che nelle ultime ore si è fatto portavoce di una segnalazione sul pugliese.

Secondo un'indiscrezione arrivata all'orecchio di Venza, il cavaliere del Trono Over avrebbe voltato pagina in amore da un bel pezzo, più precisamente da quando si sono interrotte le registrazioni per la pausa estiva.

Qualche settimana fa, infatti, l'ex di Ida Platano è finito al centro dell'attenzione mediatica per alcune foto che i curiosi gli hanno scattato di nascosto mentre passeggiava per le vie di Bari insieme a una ragazza che secondo tanti sarebbe la sua nuova fiamma.

Il protagonista del dating show è stato avvistato in dolce compagnia più volte da quando il programma non è in onda (le riprese sono terminate un mese fa, il 19 maggio) e sempre con la stessa giovane mora della quale si conoscerebbe anche il nome.

L'avvistamento lontano dagli studi di Uomini e Donne

Dopo essere stato visto a Bari in compagnia di una giovane che dovrebbe chiamarsi Serena, Riccardo è sparito dalla circolazione per qualche giorno, giusto il tempo di far parlare i curiosi e gli esperti di cronaca rosa.

Venerdì 17 giugno Amedeo Venza è tornato sull'argomento con una nuova segnalazione.

Secondo quello che racconta su Instagram, il cavaliere del Trono Over si troverebbe in vacanza a Napoli con la sua presunta nuova fiamma: dalle storie che la donna ha pubblicato in questi giorni si apprende che lei è in trasferta nel capoluogo campano per un periodo di relax e a quanto pare non sarebbe da sola.

Venza, infatti, ha fatto notare ai follower che nel riflesso di uno specchio si vedrebbe Guarnieri seduto accanto alla ragazza con la quale farebbe coppia, ma l'immagine è poco chiara e non lo si può asserire con certezza.

Il cambiamento di Ida post Uomini e Donne

Dando un'occhiata al profilo Instagram di Riccardo non emerge nessun particolare che possa confermare o smentire l'indiscrezione che lo vorrebbe in vacanza a Napoli con una ragazza: il protagonista di Uomini e Donne, infatti, non è molto social e si contano sulle dita di una mano le foto che pubblica sul suo account.

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla presunta frequentazione tra Guarnieri e Serena (il nome della giovane l'ha svelato sempre Amedeo Venza qualche settimana fa), i fan del dating show stanno monitorando anche il comportamento di Ida e la sua possibile reazione agli ultimi gossip.

Oltre a difendersi dagli insulti che continua a ricevere sul web, la dama del Trono Over ha scelto di spiazzare i follower cambiando look.

La parrucchiera ha deciso di schiarire di tanto il colore dei suoi capelli e secondo alcuni questo gesto potrebbe significare una presa di coscienza mai avuta fino a ora, ovvero la consapevolezza di dover voltare pagina dopo l'ennesima delusione d'amore che l'ex fidanzato Riccardo le ha fatto vivere a distanza di due anni dall'ultima dolorosa rottura.