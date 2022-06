Marco e Stefania potrebbero ritrovarsi in crisi nel corso de Il Paradiso delle signore 7? Cresce l'attesa da parte dei numerosi fan della soap opera per la messa in onda delle nuove puntate in onda da settembre in poi su Rai 1. I colpi di scena, così come le sorprese, non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis la giovane coppia composta dal nipote della contessa Adelaide e dalla figlia di Gloria ed Ezio.

Dopo aver lottato a lungo per far trionfare il loro amore, i due hanno finalmente avuto la possibilità di viversi e stare insieme ma, in queste nuove puntate, potrebbero esserci i primi segnali di crisi.

Marco e Stefania già in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 riprende a partire da settembre con i nuovi episodi in prima visione assoluta. I riflettori dei fan sono ben puntati sulla giovane coppia composta da Marco e Stefania: in tanti sono curiosi di scoprire se l'amore tra i due proseguirà e se cominceranno a fare dei progetti di vita insieme.

A destare un po' di sospetti, in queste ore, è stata una foto scattata sul set della settima stagione, che vede protagonisti proprio Marco e Stefania.

Marco potrebbe invaghirsi di una new entry nel cast de Il Paradiso 7?

I due sono in macchina insieme ma, dall'aspetto, sembrerebbe che il clima non sia proprio dei migliori.

La giovane coppia appare fortemente titubante, al punto da allarmare i fan, i quali temono che possano esserci delle spiacevoli sorprese per loro. Non si esclude, infatti, che nel corso di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Marco e Stefania possano ritrovarsi ad affrontare la loro prima vera crisi di coppia.

Ad alimentare questa ipotesi anche il fatto che, nel corso della settima stagione, ci sarà spazio per un bel po' di new entry femminili nel cast della soap opera Rai, e una di queste potrebbe far perdere la testa al giovane nipote della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Nuovo amore per Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7?

Marco e Stefania si ritroveranno per davvero in crisi dopo appena pochi mesi di fidanzamento? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate previste da settembre in poi su Rai 1. E poi ancora, al centro dell'attenzione ci saranno anche le vicende di Vittorio Conti. Dopo essere riuscito a tornare al pieno controllo del Paradiso, ecco che per Conti potrebbe arrivare il momento di dare una svolta anche alla sua vita sentimentale.

Non si esclude, infatti, che nel corso della settima stagione, Vittorio possa ritrovare l'amore: una nuova donna, quindi, potrebbe far breccia nel suo cuore e fargli dimenticare quel doloroso passato sancito dall'addio di sua moglie Marta.