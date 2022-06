Brutta disavventura per Valentina Autiero . Nella giornata di domenica 5 giugno, l'ex dama di Uomini e donne ha condiviso con i suoi follower quanto le è accaduto. La single romana ha spiegato sul suo profilo Instagram di avere fatto un incidente stradale e di essersi recata in ospedale per fare i controlli. I medici hanno consigliato all'ex protagonista del parterre di Maria De Filippi di trascorrere la notte in osservazione ma Valentina, vedendo l'esito negativo della tac, ha preferito tornare a dormire a casa sua. L'ex protagonista del dating show di Canale 5 dovrà indossare il collare, per risolvere un problema alla cervicale.

Uomini e Donne, l'ex dama Valentina Autiero fa un incidente

Valentina Autiero ha raccontato ai suoi follower che la seguono su Instagram, quanto è accaduto nella giornata di domenica 5 giugno. L'ex dama della trasmissione di Canale 5 ha pubblicato un'immagine stilizzata, di due macchine incidentate, mostrando un'automobile che colpiva sul fianco di un'altra vettura. L'ex protagonista del parterre di Uomini e Donne ha scritto alcune frasi, a corredo della fotografia. A tal proposito, Autiero ha affermato: ''Ci mancava solo questo, ora la mia testa sta al completo''.

Uomini e Donne: le parole di Valentina Autiero sull'incidente

In base alle parole di Valentina Autiero , sembrerebbero non esserci state conseguenze gravi per l'ex dama di Uomini e Donne.

Infatti, l'ex protagonista del parterre sulla trasmissione di Maria De Filippi ha rivelato: ''Che bella domenica. Per fortuna ho i miei angeli, in cielo e in terra''. Nella seconda storia Instagram, Valentina ha rassicurato i suoi follower, affermando: ''Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio a casa mia, direi, che in un corridoio di ospedale''.

Uomini e Donne: la diagnosi di Valentina Autiero in seguito all'incidente

Per fortuna, per l'ex dama del parterre del dating show non ci sono stati problemi tali, per un ricovero in ospedale. Infatti, l'influencer romana ha preferito passare la notte a casa sua, piuttosto che sotto osservazione. Valentina, infatti, ha confidato: ''La tac, per fortuna, è negativa.

Questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare''. Autiero , inoltre, ha mostrato ai suoi fan il referto medico, in seguito all'incidente e nella diagnosi è stato riscontrato una contusione cranica e un trauma alla cervicale. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sull'ex protagonista di Uomini e Donne e per scoprire se riuscirà a risolvere i problemi di salute, in seguito all'incidente automobilistico.