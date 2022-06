Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nella settimana che va dal 13 al 17 giugno ci sarà però una variazione nel palinsesto. Giovedì 16 infatti la puntata non andrà in onda, ma sono previsti ben due appuntamenti doppi martedì 14 e venerdì 17 a partire dalle 20:25. Ma cosa dicono le anticipazioni delle nuove puntate?

A quanto pare verrà dato nuovamente spazio a Nunzio e Chiara, con quest'ultima che sembrerà decisa a mollare lo storico compagno per il suo bene. Ebbene pare proprio però che le cose non andranno così e che anzi potrebbe esserci un lieto epilogo per questa coppia.

Nel frattempo la giovane manager Petrone deciderà di affidare, sorprendentemente, la gestione delle sue società a Filippo Sartori.

Un posto al sole trame 13-17 giugno: Chiara lascia Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Katia (Stefania De Francesco) si intrometterà nel rapporto tra Chiara (Alessandra Masi) e Nunzio (Vladimir Randazzo). La donna inviterà la giovane Petrone a riflettere sul futuro del suo rapporto con suo figlio e alla fine la ragazza si convincerà che lasciare il suo fidanzato sia la migliore delle opzioni.

Chiara riterrà che sarebbe estremamente ingiusto costringere Nunzio ad aspettarla durante la sua permanenza in galera ed è per questo motivo che deciderà di mollarlo.

Chiara fa una proposta allettante a Nunzio

Nunzio rimarrà sconvolto dalla decisione di Chiara, ma non si mostrerà disposto a rinunciare a lei per nessun motivo al mondo. La ragazza, spiazzata dalla prova d'amore del suo fidanzato, cambierà idea e gli farà un'offerta tanto allettante quanto sconvolgente, ma di cosa potrebbe mai trattarsi?

Purtroppo non viene svelato ma il figlio di Franco rimarrà spiazzato e si prenderà del tempo per rispondere.

La ragazza chiederà a Nunzio di sposarlo? Di partire assieme e lasciarsi tutto alle spalle? Di vivere assieme in modo definitivo? Le anticipazioni purtroppo non lo rivelano, ma parlano di un sogno che potrebbe realizzarsi per la giovane Petrone.

Non resta che aspettare per capire quali saranno i piani di Chiara, una volta che avrà risolto i suoi problemi con la giustizia.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 giugno: Filippo nuovo amministratore delegato

Dopo aver pensato ai sentimenti, Chiara si dedicherà anche agli affari. La ragazza cercherà una persona fidata e competente a cui affidare la gestione delle proprie aziende in sua assenza. Tale scelta cadrà su Filippo (Michelangelo Tommaso) e l'uomo, lusingato e spiazzato dalla proposta, ne parlerà subito con sua moglie Serena (Miriam Candurro). Per l'uomo si tratterebbe di un'occasione imperdibile che lo renderebbe unico amministratore delegato del Gruppo Petrone.