La vita e la morte saranno al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV rivelano che Cahide Korludag partorirà una bambina mentre suo marito Korhan sacrificherà la sua vita per salvare Suhan.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Cahide dà alla luce una bambina

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti le nuove puntate annunciano la dipartita di un personaggio amatissimo della serie tv.

Tutto inizierà quando Banu confesserà a Cesur di essere stata costretta da Riza ad avvelenare Suhan in quanto aveva rapito suo figlio Omer.

Il protagonista, a questo punto, riuscirà a rintracciare il bambino con la complicità del procuratore mentre il fratello di Adalet resterà ancora latitante.

Nel frattempo, Cahide verrà scagionata dalle accuse dopo la rivelazione di Banu. Ed ecco arrivare il colpo di scena: la donna entrerà in travaglio una volta uscita dal carcere, tanto da venire ricoverata in ospedale. Qui, Korludag darà alla luce una bambina, alla quale verrà dato il nome di Nurhan, in onore della madre defunta di Korhan. I due sposi, così, decideranno di sotterrare l'ascia di guerra per il bene della figlia, se il destino non avesse altri piani in mente.

Riza vuole vendicarsi di Cesur

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Riza continuerà a volersi vendicare di Cesur, tanto da tendergli uno sporco tranello.

Il fratello di Adalet fingerà di non aver scoperto della liberazione di Omer, tanto da chiedere a Banu di obbligare il protagonista a portargli i soldi del ricatto del piccolino. In questa circostanza, Soyozlu preciserà che il marito di Suhan verrà ucciso. Neanche a dirlo, Banu deciderà di eseguire il piano del cattivone, che nel frattempo aveva posizionato una telecamere per seguire le sue mosse.

Riza, a questo punto, allontanerà la polizia dalla tenuta per poi precipitarsi a cercare Suhan, in compagnia di Korhan, giunto lì per comunicarle la nascita della bambina.

Korhan muore per proteggere Suhan

Ed ecco che Korhan non esiterà a proteggere Suhan dopo aver visto Riza con una pistola in mano. Purtroppo il marito di Cahide sarà freddato con due proiettili in pieno petto.

Una morte avvenuta poche ore prima dell'arrivo della primogenita, che aveva potuto vedere solo al momento della nascita. Ovviamente, la terribile notizia devasterà l'intero paesello mentre toccherà a Reyhan e Sirin informare Cahide ancora in ospedale di essere diventata vedova. Anche Tahsin piangerà per la dipartita di suo figlio, tanto da giurare di vendicarsi di Riza.

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui visto che il finale di stagione risulterà decisamente adrenalinico in quanto Riza rapirà Suhan, innervosendo parecchio i Korludag e Cesur.