Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio, i bambini torneranno al centro della narrazione. Le anticipazioni rivelano infatti che Jimmy finirà vittima di una spiacevole avventura. Il piccolo Poggi, deciso a incontrare Cristina, si recherà infatti da solo in un quartiere sconosciuto, finendo così per mettersi nei guai.

Nel frattempo Bianca Boschi farà di tutto per farsi notare dal suo compagno di classe Antonello, ma non tutto potrebbe andare come previsto.

Niko sarà preoccupato all'idea che Susanna debba interagire con Eugenio Nicotera durante il suo tirocinio da magistrato.

Un posto al sole, anticipazioni: Jimmy si smarrisce

Jimmy (Gennaro De Simone) sarà desideroso di rivedere Cristina (Camilla Cossu). Il bambino però sarà impossibilitato a raggiungerla, quindi escogiterà un piano per recarsi da lei.

Le anticipazioni non rivelano molti dettagli, ma risulta evidente che non ci sarà nessun adulto disponibile ad accompagnare il bambino che, di conseguenza, deciderà di cavarsela da solo. Purtroppo per lui però questa avventura non andrà nel migliore dei modi: il piccolo si troverà presto nei guai.

Il figlio di Niko in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Jimmy si recherà da solo da Cristina, ma nel suo tentativo finirà per smarrirsi in un quartiere a lui sconosciuto.

Le anticipazioni non rivelano altro ma, a quanto pare, il bambino finirà in pericolo. Resta da capire quanto sarà grave questa situazione e se qualcuno giungerà in suo soccorso.

Nel frattempo papà Niko (Luca Turco) sarà preoccupato per il tirocinio di Susanna (Agnese Lorenzini). La giovane infatti si troverà a dover lavorare con un collega di Eugenio (Paolo Romano).

In seguito però l'avvocato Poggi capirà che può fidarsi della sua compagna e che non esiste più nessuna tensione tra lei e il magistrato Nicotera.

Un posto al sole, trame dal 27 giugno al 1° luglio: Bianca è sempre più presa da Antonello

Mentre Jimmy sarà in difficoltà, la sua cuginetta Bianca (Sofia Piccirillo) sarà intenta ad attirare l'attenzione del suo compagno di classe Antonello (Gennaro Filippone).

A quanto pare i suoi familiari, seppur involontariamente, sproneranno la bambina a farsi notare dal ragazzino che le piace.

Si tornerà quindi a parlare di Antonello: nelle puntate precedenti era stato svelato che il bambino si celava dietro le inquietanti web challenge proposte a Bianca e alla sua amica. Tale storyline, al momento, sembra avere toni leggeri, tuttavia prima o poi bisognerà affrontare il tema delle sfide e capire che direzione prenderà questa vicenda.