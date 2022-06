Incredibili colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a fine giugno negli Usa. Le trame dello sceneggiato rivelano che Eric Forrester consiglierà a Quinn Fuller di lottare per Carter Walton, l'uomo che veramente ama, dopo aver deciso di lasciarla per stare con Donna.

Beautiful: Eric vuole stare al fianco di Donna

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda attualmente sull'emittente Cbs segnalano che Donna sarà al settimo cielo dopo che Eric le comunicherà di voler restare al suo fianco per il resto dei suoi giorni.

L'uomo, infatti, informerà Logan di aver scelto lei dopo che Hope gli aveva consigliato di fare luce nei propri sentimenti.

Ed ecco, arrivare il colpo di scena: la coppia sarà all'oscuro che in loro prossimità si trovano Quinn e Bridget. In questo frangente, queste ultime rimarranno sorprese quando un dipendente del club le informerà che il campo di pickleball è chiuso. Una rivelazione, che stupirà la creatrice di gioielli dato che suo marito le aveva detto che giocava lì ogni mercoledì. Il dipendente informerà Fuller che Eric ha in realtà affittato una cabina. La madre di Wyatt e Bridget, a questo punto, decideranno di cercare il signor Forrester, finendo per fare una brutta sorpresa. Alla fine, le due donne troveranno il capo della casa di moda a letto con Donna.

Il signor Forrester consiglia a Quinn di combattere per l'uomo che ama

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse nel 2023 su Canale 5, Quinn perderà il lume della ragione quando scoprirà che suo marito la sta tradendo. La donna, infatti, si scaglierà come una furia contro Eric, chiedendogli come ha potuto fare una cosa del genere.

In questo frangente, il signor Forrester ammetterà di essersi innamorato di Donna e di volere stare con lei, tanto da aver deciso di rompere il loro matrimonio. Inoltre, il figlio di Ridge le dirà di essere a conoscenza che ama Carter, motivo per cui il loro ritorno di fiamma non è stato corretto per nessun dei due. Di conseguenza, l'uomo consiglierà all'ormai ex moglie di combattere per l'uomo che ama ed impedirgli di sposare Paris.

Fuller vuole impedire a Carter di sposare Paris

Un'ammissione, che ovviamente destabilizzerà inizialmente Quinn, che tuttavia capirà che l'uomo che ama davvero sta per sposarsi con un'altra. Ma la creatrice di gioielli non si darà per vinta, anzi deciderà di prendere una bicicletta per raggiungere il club, dove sta avvenendo lo sposalizio di Carter. Fuller apparirà intenzionata a far di tutto pur di impedire all'avvocato di sposare Paris, ma ci riuscirà? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come finirà.