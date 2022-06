Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano per le puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 luglio raccontano che Viola coglierà in flagrante suo padre Raffaele mentre fruga nel pc di Eugenio. Franco, intanto, deciderà di porgere il proprio aiuto a Nunzio, nel frattempo i rapporti tra Michele e Riccardo si faranno sempre più tesi. Marina, invece, sarà in procinto di partire alla volta di Procida, mentre Lara continuerà a far credere a tutti che la sua gravidanza procede senza intoppi.

Raffaele, infine, si preparerà a un faccia a faccia con Nicotera, nel frattempo la piccola Bianca dovrà fare i conti con le prime paturnie amorose.

Viola sorprenderà suo padre Raffaele mentre fruga nel pc di Eugenio

Le trame della fiction daily italiana per gli episodi che andranno in onda dal 4 all'8 luglio svelano che Raffaele si metterà a frugare nel pc di Eugenio e sarà colto in flagrante da Viola. L'uomo, quindi, non potrà che rivelare alla figlia tutta la verità legata alle vessazioni che sta subendo ultimamente.

Nunzio, intanto, dirà a Franco di avere intenzione di lasciare l'Italia assieme a Chiara. Prima di poter andare all'estero, però, Cammarota chiederà a Boschi di procurargli dei documenti falsi.

Guido, nel mentre, raccomanderà a Mariella di evitare di mettersi in mezzo ai piani di Espedito e Samuele ma la donna continuerà imperterrita a cercare un punto d'incontro tra i due.

Tensione alle stelle tra Riccardo e Michele

Gli episodi di Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 luglio anticipano che Raffaele pregherà disperato Viola affinché non sveli nulla a Eugenio su quanto appreso.

Quest'ultimo, intanto, si troverà nel capoluogo lombardo per ulteriori indagini, così Raffaele chiederà alla figlia di trasferirsi momentaneamente a Palazzo assieme ad Antonio.

Franco, successivamente, deciderà di aiutare Nunzio per evitare che lo stesso si cacci in guai maggiori.

Diego, poco dopo, si renderà conto che lo strano atteggiamento del padre non è legato al rapporto del genitore con Elvira, nel frattempo Viola starà al gioco di Raffaele e racconterà un mare di frottole al marito Eugenio.

I rapporti tra Michele e Riccardo saranno sempre più tesi, mentre Marina deciderà di partire per Procida per prendersi una pausa.

Lara, invece, continuerà a mettere in atto il suo piano per convincere tutti che la propria gravidanza procede a gonfie vele. La piccola Bianca, intanto, sfrutterà una ghiotta occasione per riavvicinarsi ad Antonello.

Per Raffaele, in preda all'ansia e all'angoscia, si avvicinerà il momento del faccia a faccia con Nicotera, nel frattempo Lara non si fiderà di Silvana ed escogiterà un piano parecchio crudele a discapito della domestica.

La piccola Bianca, in ultimo, si renderà conto che l'amore ha anche dei risvolti non troppo piacevoli.